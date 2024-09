Servus-TV veröffentlicht Ergebnisse vor der Hochrechnung

In politiknahen und medialen Kreisen sorgt es für Aufsehen, dass Servus-TV am Wahlsonntag bereits eine Stunde vor Wahlschluss eine erste Trendprognose veröffentlichen möchte. Laut Ankündigung auf der Website des Senders soll um 16 Uhr eine „exklusive Trendprognose“ präsentiert werden, die zeigt, welche Ergebnisse bei der Nationalratswahl zu erwarten sind. In Österreich ist es jedoch streng verboten, vor dem offiziellen Wahlschluss um 17 Uhr Hochrechnungen zu veröffentliche.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Robert Stein, langjähriger Leiter der Bundeswahlbehörde, äußerte auf Nachfrage der Kleinen Zeitung, dass er in diesem Vorhaben keine Regelverletzung sieht, sofern keine Ergebnisse aus den Wahlbezirken verwendet werden. „Empirische Daten haben nichts mit dem Wahlrecht zu tun“, erklärt Stein. Laut Stein dürfen solche Prognosen auf Basis von Umfragen durchgeführt werden, solange dabei keine offiziellen Wahlergebnisse vorzeitig veröffentlicht werden.

Fokus auf Exit-Polls

Servus-TV plant, sich für die Trendprognose ausschließlich auf sogenannte Exit-Polls zu stützen. Diese Methode involviert Umfragen, die Wähler nach ihrer Stimmabgabe befragen, und kann potenziell Trends aufzeigen. In Österreich ist es ein offenes Geheimnis, dass solche Umfragen bereits ab Freitag erhoben werden dürfen.

Exit-Polls dienen als Indikator für das Endergebnis der Wahl, auch wenn sie immer eine gewisse Fehlerquote aufweisen und mit Vorsicht zu genießen sind. Sie bieten jedoch oft erste Hinweise, die für Medien und Öffentlichkeit von großem Interesse sind. Es ist jedoch unklar, wie diese Frühprognose das Wahlverhalten oder die öffentliche Wahrnehmung am Wahltag beeinflussen könnte.

Auswirkungen auf die Wahl

Die Ankündigung von Servus-TV bewegt sich im Spannungsfeld zwischen legalen Rahmenbedingungen und der ethischen Verantwortung, die Medien in einer demokratischen Wahl haben. Indem der Sender bereits vor Schließung der Wahllokale eine Einschätzung veröffentlicht, könnte dies potenziell Wähler in ihrer Entscheidung beeinflussen oder für Verwirrung sorgen. Wie sich dieser Schritt tatsächlich auswirken wird, bleibt abzuwarten.