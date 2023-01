„Sie wollen nur Geld“: Zdravko Colic über seine Töchter (VIDEO)

Der bekannte Sänger Zdravko Colic hat auch heuer in der Silvesternacht gearbeitet. Er gab ein großes Neujahrskonzert in Montenegro. Seine Eindrücke teilte er dem Publikum vor laufender Kamera.

Colic feierte die Silvesternacht mit dem Open-Air-Konzert in Kotor, das ausverkauft war. Der Sänger überzeugte das zahlreiche Publikum mit seinen größten Hits in toller Atmosphäre im Freien, das schöne Wetter und die frische Meeresbrise trugen zur phänomenalen Stimmung bei.

Vor dem Auftritt gab der berühmte Sänger in der Sendung „Premijera – Vikend specijal“ einen Rückblick auf das vergangene Jahr und erinnerte sich an die Anfänge seiner Karriere. Zudem sprach er über seine Familie und resümierte 2022 als ein arbeitsintensives und sehr erfolgreiches Jahr. „Dieses Jahr war ein arbeitsreiches Jahr, nach der Pandemie haben wir viele Konzerte gegeben, wir haben vieles nachgeholt. Ab März, April haben wir wieder Konzerte gegeben und sind international auf Tour gewesen. Ich denke, dass 2022 beruflich eines der erfolgreichsten Jahre in meiner gesamten Karriere war. Privat hatte ich eine gute Zeit“, sagte der Sänger in dem Interview.

Cola sprach auch darüber, ob es ihm schwerfällt, Silvester ohne seine Familie zu feiern.

„Nein, manchmal sind wir alle zusammen, manchmal eben nicht, das hängt von den jeweiligen Plänen ab. Wir sind in der Regel zu Silvester an der Adriaküste, die meisten Silvesterkonzerte finden an der Küste statt. Viele Städte in Montenegro bereiten das Silvesterprogramm sehr sorgfältig vor, außerdem ist es schön, am Meer zu sein, die Temperaturen sind angenehmer”, sagte Colic und verriet dann, was seine Töchter von ihm erwarten und welche Neujahrsgeschenke sie sich wünschen:

“Natürlich haben sie Wünsche, und die werden ihnen auch erfüllt, aber sie interessieren sich nur für Geldgeschenke”, sagte Cola scherzhaft.

Sehen Sie sich seine Tochter Una an, die in sozialen Netzwerken sehr beliebt ist: