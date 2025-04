Siemens-Chef mit Familie tödlich bei Helikopter-Crash verunglückt (VIDEO)

Ein tragischer Helikopterabsturz im Hudson River forderte sechs Menschenleben, darunter ein hochrangiger Siemens-Manager. Der Hubschrauber zerbrach am Donnerstag während des Fluges.

Der Helikopter zerbrach am Donnerstag während des Fluges und stürzte mit dem Kopf voran in den Hudson River zwischen Manhattan und dem Ufer von New Jersey. Was genau den Absturz verursachte, bleibt vorerst rätselhaft. Zu den sechs Todesopfern zählt auch ein führender Mitarbeiter des Siemens-Konzerns.

Bei dem folgenschweren Unglück verloren Agustin Escobar, seine Gattin, die drei gemeinsamen Kinder sowie der Pilot des Fluggefährts ihr Leben – diese Information stammt von einer Person mit direktem Zugang zu den Ermittlungsarbeiten, die sich gegenüber der AP (Associated Press, internationale Nachrichtenagentur) äußerte.

Auf Bildmaterial, das auf der Internetpräsenz des Helikopterunternehmens veröffentlicht wurde, sind die Familie und der Pilot mit freudigen Gesichtern unmittelbar vor Antritt ihres verhängnisvollen Fluges zu sehen.

Escobars Karriere

Escobar war über dreieinhalb Jahrzehnte für den Technologieriesen Siemens tätig. Seine jüngste Position war laut seinem LinkedIn-Profil die des globalen Geschäftsführers für Bahninfrastruktur bei Siemens Mobility in Spanien. Gegen Ende des Jahres 2022 übernahm er kurzzeitig die Leitung von Siemens Spanien als Präsident und CEO.

Seit dem vergangenen Jahr fungierte er zudem als stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Handelskammer für Spanien.

Den vorliegenden Informationen zufolge war auch seine Ehefrau für den Siemens-Konzern beruflich aktiv.