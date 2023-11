Silvesterfeier: Unvergesslicher Abend mit Borko Radivojevic

Da das Jahresende näher rückt, suchen wir alle nach dem idealen Ort, um Silvester zu feiern. Dieses Mal bietet der White Palace in Wien eine einzigartige Gelegenheit, das Jahr 2024 auf unvergessliche Weise zu begrüßen. Der Hauptstar des Abends wird Borko Radivojevic sein, der zusammen mit seinem Orchester auftreten wird.

Neben der Organisation von Hochzeiten, Firmenfeiern und Konferenzen ist der White Palace auch bekannt für die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen, einschließlich Geburtstagen, Konzerten und speziellen Feiertagsfeiern wie Silvester, Serbischem Neujahr und Frauentag. Jede Veranstaltung, die hier stattfindet, ist einzigartig, und dieses Mal wird auch Silvester besonders sein.

Elegantes Ambiente

Der Raum ist so gestaltet, dass er maximalen Komfort und Eleganz bietet. Runde Tische fördern nicht nur die Geselligkeit und Unterhaltung unter den Gästen, sondern ermöglichen es auch allen, das Musikprogramm ohne Hindernisse zu genießen. Darüber hinaus ist im Ticketpreis eine beeindruckende Auswahl an Speisen enthalten. Von lokalen Spezialitäten bis hin zu internationalen kulinarischen Köstlichkeiten findet jeder Gast etwas nach seinem Geschmack. Getränke werden separat berechnet, aber die Gäste können eine breite Auswahl an feinsten Getränken erwarten.



Musikprogramm, das verspricht

Borko Radivojevic ist bekannt für seine energiegeladene Musik, die niemanden gleichgültig lässt. Sein Auftritt wird sicherlich der Höhepunkt des Abends sein und den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Neben seiner hervorragenden Musikalität ist Borko Radivojevic auch dafür bekannt, eine unvergessliche Stimmung zu schaffen, die die Anwesenden begeistert.

Reservieren Sie rechtzeitig

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen empfehlen wir Ihnen, Ihren Platz so bald wie möglich zu reservieren. Der Silvesterempfang im White Palace in Wien mit Borko Radivojevic und seinem Orchester verspricht ein unvergessliches Ereignis zu werden. Bereiten Sie sich auf eine Nacht voller Glamour, großartiger Musik und unvergesslicher Momente vor. Wir sehen uns im White Palace für einen unvergesslichen Start ins Jahr 2024!

INFO

Preise:

Zone Eins: Tickets zum Preis von 110 Euro

Zone Zwei: Tickets zum Preis von 90 Euro Veranstaltungszeit: 31. Dezember, Beginn um 19:00 Uhr

Veranstaltungsort: Lagerstrasse 10a, 2103 Langenzersdorf, Wien E-mail: whitepalace@gmx.at

Tel.: +43 (0)664 241 17 41

Web: www.whitepalace.at

