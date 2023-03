White Palace: Der perfekte Ort für feierliche Anlässe

Der White Palace, ein Saal für festliche Anlässe und Feiern, ist ein neu errichtetes Gebäude in Langenzersdorf bei Wien. Neben Exklusivität und einer hervorragenden Lage erwartet die Gäste in diesem Saal auch höchste Servicequalität.

Mirjana und Sasa Bajcic, die Inhaber des Saals für feierliche Anlässe, haben KOSMO gemeinsam mit ihrer Tochter Jovana verraten, wie sie auf die Idee gekommen sind, diese Location zu eröffnen, und sie haben uns auch in ihre Zukunftspläne eingeweiht.

Um sich auf das Abenteuer einzulassen, einen Festsaal einzurichten, muss man die Veranstaltungswelt kennen und gerne andere Menschen unterhalten. Genau so eine Familie sind die Bajcics, die sich 2015 dazu entschlossen, gemeinsam mit ihren Freunden Danijela und Zoran Miletić ihren eigenen Salon zu eröffnen.

„Da ich viele Jahre lang Musik gemacht habe, habe ich auf anderen Feiern und in anderen Gastronomiebetrieben gesehen, was mir nicht gefällt bzw. was man anders machen könnte. So habe ich gemeinsam mit meinem Mann und meiner Tochter Ideen entwickelt, wie wir Feiern zu etwas Besonderem machen und diese Art der Gastronomie auf ein noch höheres Niveau heben könnten“, erzählt uns Mira Bajcic zu Beginn unseres Gesprächs.

Familie Bajcic (Foto: zVg.)

Dass sich ein guter Ruf schnell verbreitet, beweist dieser Festsaal, der bereits wenige Monate nach seiner Eröffnung an den Wochenenden ausgebucht war. Hier wird großer Wert auf Details und auf Sauberkeit gelegt. Das beginnt mit den Kellnern, die während der Feiern Handschuhe tragen, bis zu dem Projektor, mit dem das Brautpaar und die Gäste Texte oder Fotografien präsentieren können und der auch für Präsentationen auf Konferenzen oder in Meetings bestens geeignet ist.

Flexibilität und Verlässlichkeit als wichtigster Trumpf

„Das Konzept unseres Festsaals wurde im Voraus so entwickelt, dass wir es an alle Arten von Feiern und Kundenwünschen anpassen können. Bei Hochzeiten bemühen wir uns, den Brautleuten einen besonderen Einzug zu bereiten, z.B. mit einer Treppe, die direkt aus dem Brautzimmer in den Salon führt, oder mit einem Tor, das genügend Raum bietet, um mit dem Auto in den Saal zu fahren. Als Mutter von drei Kindern musste ich bei Feiern oft Zeit mit ihnen draußen verbringen und konnte mich nie ganz entspannen“, so Mira.

,,Darum haben wir uns entschieden, auch ein Spielzimmer einzurichten und eine Betreuerin zu engagieren, die während der Feiern auf die Kinder aufpasst, damit sich die Eltern entspannen und das Fest genießen können. Ein Vorzimmer, in dem Gäste in Ruhe reden können, eine Garderobe, aber auch die Sauberkeit unseres Salons ziehen immer wieder neue Gäste an. An uns liegt es, den Gästen Raum und Möglichkeiten zu bieten; an ihnen liegt es, zu wählen, was sie sich wünschen“, sagt Mira.

Wenn Feiern veranstaltet werden, wird vom Gastgeber, meistens vom Brautpaar, oft die Unterbringung der Gäste erwartet. Darum gibt es oberhalb des Saales auch Gästezimmer und ein Appartement für das Hochzeitspaar. Für Menschen, die von weither zu einer Feier anreisen, bedeutet es viel, diesen Komfort und eine Unterkunft zu haben, die in so unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes ist.

Es ist auch für die Braut sehr wichtig, dass sie ihren privaten Raum hat, wo sie sich mit ihren Kosmetikern, Frisören und der Familie ungestört fühlt und von dem aus sie über eine Treppe direkt in den Salon hinabsteigen kann. Jeder hat seine Vision, wie er sich die Feier vorstellt, und im White Palace wird die Gestaltung ganz an die Wünsche des Brautpaares angepasst.

Mit seiner Kapazität von bis zu 300 Gästen, ist dieser Salon auch für andere Arten von Feiern und Konferenzen sowie für kleinere Firmenfeiern geeignet. (Foto: Angelus Design)

„Unser Ziel ist es, jedem Gast mit einer wunderschönen Feier ein besonderes Erlebnis und eine einzigartige Erfahrung zu bieten. Wir begegnen allen professionell, aber unser Ziel ist es doch, jede Feier so zu organisieren, als wäre es unsere eigene. Die Menschen erkennen sehr schnell, wie wichtig es uns ist, ihnen die schönste Feier und den besten Tag zu bereiten, und dann kommen sie natürlich auch gerne wieder auf uns zurück. Unsere Pakete, die wir anbieten, umfassen umfangreiche Auswahlmöglichkeiten und jeder kann das Paket auf seine eigene Weise wählen und adaptieren“, fügt Jovana, die Tochter von Mirjana und Saša, die auch die Managerin des Salons ist, hinzu.

