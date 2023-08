Skandal: Frau wird verboten, im Flugzeug ihr Baby zu stillen

Eine Mutter aus Nordwales durfte auf einem Tui-Flug nicht ihr sechs Wochen altes Baby während des Starts stillen. Die Begründung des Kabinenpersonals und die Reaktion von Tui haben eine Debatte über Stillpolitik auf Flügen ausgelöst.

Eine Frau sah sich auf einem Tui-Flug in eine komplizierte Situation verwickelt, als sie ihr sechs Wochen altes Baby stillen wollte. „Sie kamen, um die Gurte zu überprüfen, und sahen, dass das Baby angeschnallt war und gefüttert wurde, und mir wurde gesagt, dass es nicht erlaubt sei, während Start und Landung zu stillen“, berichtet die Passagierin.

„Ich wollte keine Szene verursachen, indem ich nicht kooperierte, also hörte ich auf zu stillen“, erklärt sie. Ihr Ehemann kontaktierte einen Tag vor der Heimreise das Unternehmen über deren App, um Klarheit zu gewinnen. Die Antwort des Kundenservices lautete: „Es gibt keine offiziellen Einschränkungen, aber wir würden es nicht empfehlen, weil sich andere Menschen dadurch unwohl fühlen könnten.“

Großer Aufreger

Diese Antwort veröffentlichte die Mutter im Internet und löste eine Welle der Empörung aus. Eine Userin kommentierte: „Wenn andere Menschen in der Öffentlichkeit essen und trinken dürfen, warum ist es dann nicht erlaubt, unsere Kinder zu stillen. Was für eine ekelhafte Reaktion!“. Eine weitere Person fügte hinzu: „Seien wir ehrlich, niemand kann etwas sehen, wenn er nicht neben Ihnen steht! Ich werde Tui in Zukunft boykottieren“.

Die Frau selbst behält auch nach der Entschuldigung von Tui über Facebook eine kritische Haltung gegenüber dem Reiseunternehmen. „Diese Erfahrung hat mich davon abgehalten, in Zukunft mit Tui zu fliegen, es sei denn, sie ändern etwas“, sagt sie. Sie fordert das Unternehmen auf, sein Team besser in den Bereichen Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung zu schulen.

Tui nimmt Stellungnahme

Angesprochen auf diesen Vorfall, versichert ein Sprecher von Tui: „Als familienfreundliches Reiseunternehmen unterstützen wir das Stillen auf unseren Flügen zu jeder Zeit. Wir führen derzeit eine dringende interne Untersuchung durch und werden sicherstellen, dass alle Kollegen über unsere stillfreundliche Politik geschult werden.“

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) gibt in ihren Bestimmungen vor, dass Babys während des Starts und der Landung entweder „in einem Kindersitz auf einem Flugzeugsitz gesichert sein“ oder „das Kleinkind kann auf dem Schoß eines Erwachsenen reisen, der mit einem ‚Kindersitzgurt‘ gesichert ist“.