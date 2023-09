Skandalöse Party im Gerichtsgebäude! (VIDEO)

Die kolumbianische Richterin Vivian Polania, bekannt für ihre kontroversen Aktivitäten, ist erneut in einen Skandal verwickelt. Ein Video zeigt sie bei einer Party im Gerichtsgebäude, bei der sie von einem Tänzer gebissen und mit einer Penis-förmigen Waffel gefüttert wird. Dies ist nicht das erste Mal, dass Polania für ihr Verhalten in der Kritik steht.

Die kolumbianische Richterin Vivian Polania ist erneut in einen Skandal verwickelt. Ein Video, das am 16. September, dem Tag der Liebe und Freundschaft in Kolumbien, aufgenommen wurde, zeigt sie bei einer Feier im Gerichtsgebäude. In dem Video ist zu sehen, wie ein Tänzer sie beißt und sie dann mit einer Penis-förmigen Waffel füttert. „Wir wollten uns gut amüsieren“, sagte Polania zu dem Vorfall.

Der kolumbianische Justizaufsichtsausschuss hat daraufhin eine Untersuchung angeordnet. Die nationale Disziplinarkommission hat zudem eine Erklärung herausgegeben, in der sie die Einleitung einer Untersuchung „aller Beamten und Mitarbeiter der Justizabteilung Norte de Santander, die in dem auf sozialen Medien und in den Medien veröffentlichten Video erscheinen“, anordnet.

Polania verteidigte sich gegen die Kritik: „Wir wurden zu einer Party zum Tag der Liebe und Freundschaft eingeladen. Jedes Gericht musste bei der Ankunft einen lebhaften Auftritt machen. Es war keine sexuelle Szene, wir wollten nur Spaß haben“, erklärte sie.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Polania für ihr Verhalten in der Kritik steht. Letztes Jahr wurde sie für drei Monate suspendiert, weil sie unangemessene Kleidung trug und während einer Videoanhörung rauchte. Sie war auch 2020 unter Untersuchung, nachdem sie Fotos von sich in Unterwäsche geteilt hatte, um einen Rabatt auf Kleidung zu bekommen.

Die wiederholten Skandale um Polania werfen ernsthafte Fragen über das Vertrauen in wichtige öffentliche Institutionen auf und führen zu hitzigen Debatten in der breiteren öffentlichen Diskussion.