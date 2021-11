So bereitet Supermarkt Hofer seine Kunden auf den Blackout vor

Die Supermarktkette Hofer hat neue Produkte im Angebot, um für einen möglichen Blackout vorbereitet zu sein.

“Wenn heute in österreichischen Haushalten der Strom ausfällt, ist er meist nach kurzer Zeit wieder verfügbar. Was aber, wenn die Stromversorgung für mehrere Tage ausbleibt? An einem derartigen Szenario soll Österreich heuer bereits einmal nur knapp vorbeigekommen sein und Experten sind sich einig, dass das Risiko für großflächige langanhaltende Stromausfälle in Europa ansteigt”, erklärt der Diskonter.

Aus dem Grund sind jetzt das tragbare Radio SDR-300 mit Handkurbel um 30 Euro, ein Benzin-Stromerzeuger von Einhell mit 25 Liter Tank um 600 Euro oder die schlagfeste und witterungsbeständige Lightway LED-Taschenlampe um 7 Euro im Supermarkt erhältlich.

“Unabhängig von diesen Angeboten finden Hofer-Kundinnen und -Kunden beim Diskonter ganzjährig eine Vielzahl an Konservenprodukten, Nudeln und anderen haltbaren Lebensmitteln im Sortiment, die sich hervorragend eignen, um einen kleinen Vorrat für potenzielle Stromausfälle anzulegen”, heißt es weiter.

Quelle: Heute-Artikel

