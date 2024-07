So erkennt ihr eine schlechte Wassermelone

Im Sommer ist sie der Star jeder Jause: die Wassermelone. Gekühlt aus dem Kühlschrank bietet sie eine erfrischende Pause. Doch wie bewahrt man dieses saftige Vergnügen richtig auf, damit es bis zum letzten Bissen frisch bleibt?

Aufbewahrung und Frische

Wenn man eine Wassermelone in ihrer ganzen Pracht für bis zu zwei Wochen frisch halten möchte, ist der Kühlschrank der Ort der Wahl. Doch meist fehlt der Platz dafür, und nicht selten wird sie geteilt – ein Teil wird direkt verzehrt, der andere wandert zurück in die Kälte. Sobald sie angeschnitten ist, empfiehlt sich die Aufbewahrung in einem luftdicht versiegelten Behälter bei einer optimalen Temperatur von 4 Grad Celsius. Unter diesen Bedingungen bleibt das saftige Sommerobst zwischen drei und fünf Tagen frisch.

Tipps für den Einkauf

Beim Kauf sollte, wenn möglich, eine Wassermelone mit einer frischen Schnittstelle gewählt werden. Achten Sie darauf, dass die Schale keine sichtbaren Beschädigungen oder dunklen Flecken aufweist.

Früherkennung von Verderb

Bevor Sie Wassermelone servieren, die bereits geschnitten im Kühlschrank lag, prüfen Sie ihre Frische. Das Fruchtfleisch sollte fest und knackig sein. Ein Blick unter den Boden des Behälters verrät viel: Bildet der Saft eine schleimige Konsistenz, ist die Frucht nicht mehr genießbar.

Der Geruchstest bietet eine weitere Kontrolle. Eine frische Wassermelone duftet angenehm süß. Ein saurer oder unangenehmer Geruch ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wassermelone in den Müll gehört. Im Zweifelsfall kann ein kleines Stück probiert werden; wenn es sauer schmeckt oder unangenehm im Mund ist, sollte von weiterem Verzehr abgesehen werden.

Gesundheitsrisiken bei verdorbener Wassermelone

Wer dennoch eine nicht mehr frische Wassermelone verzehrt, könnte Probleme bekommen. Die Symptome, die auf verdorbene Nahrung zurückzuführen sind, reichen von mild bis schwer und werden meist durch Bakterien wie Salmonellen, Escherichia coli oder Listerien verursacht. Bei besonders starken Beschwerden sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Lesen Sie auch: Vorsicht bei gefälschten Taschen, Souvenire & Co. aus dem Urlaub Der Urlaub neigt sich dem Ende zu und der Besuch beim Zoll steht bevor. Hier sind einige Tipps, um Probleme zu vermeiden.

Hygiene-Horror: Was Sie in Hotelzimmern erwartet Hygiene: Die Vorstellung, was in Hotelzimmern vor unserem Aufenthalt alles passiert, kann erschreckend sein.

WhatsApp-Sprachnachrichten müssen nicht mehr angehört werden WhatsApp steht kurz davor, ein innovatives Feature einzuführen, das die Art und Weise, wie wir mit Sprachnachrichten umgehen, grundlegend verändern wird.