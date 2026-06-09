So finanzieren Sie ihren wohlverdienten Sommerurlaub

Endlich wieder auftanken. Die Koffer packen, den Alltag hinter sich lassen und einfach genießen: ob am Strand, in den Bergen oder mitten in einer pulsierenden Stadt. Der Sommer ist die perfekte Zeit, um sich etwas zu gönnen, das wirklich guttut.

Wer seinen Traumurlaub verwirklichen möchte, braucht neben Inspiration vor allem finanzielle Flexibilität. Hier kommt der WSK-Sofortkredit ins Spiel: Er bietet Ihnen den finanziellen Spielraum, um Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten, ohne bei Reiseziel, Unterkunft oder Komfort Abstriche machen zu müssen. Ob großer Familienurlaub, romantische Zweisamkeit oder die lang ersehnte Fernreise, mit der richtigen Finanzierung im Rücken können Sie buchen, was wirklich zu Ihnen passt.

Die Beraterinnen und Berater der WSK Bank stehen Ihnen verlässlich zur Seite, um gemeinsam die passende Finanzierungslösung für Ihre Urlaubspläne zu finden. Melden Sie sich telefonisch unter 01/476070, via E-Mail oder persönlich in Ihrer Filiale und sprechen Sie offen über Ihre Möglichkeiten.

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Melden Sie sich telefonisch +43/1/476 07-0, via E-Mail oder persönlich in der Filiale und sprechen Sie ganz offen über Ihre Finanzierungsoptionen.

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