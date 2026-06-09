Achtung während der WM: Einbrecher nutzen Fußball-Fieber aus

Während Österreich bei der WM mitfiebert, wittern Einbrecher ihre Chance – und die Zahlen geben ihnen recht.

Drei Tage vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA hat die Wiener Städtische Versicherung auf ein erhöhtes Einbruchsrisiko in österreichischen Haushalten hingewiesen. Einer Analyse des Unternehmens zufolge steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche während Fußball-Großturnieren im Schnitt um elf Prozent. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Weltmeisterschaften, die außerhalb Europas ausgetragen werden.

Während der WM 2014 in Brasilien lag die Einbruchsrate laut der Auswertung sogar um rund 20 Prozent über dem üblichen Niveau. Als zentralen Faktor benennt die Wiener Städtische die Zeitverschiebung: Viele Partien wurden erst zu später Stunde oder nachts übertragen – also genau in jenem Zeitfenster, in dem Einbrecher erfahrungsgemäß besonders aktiv sind. Für das bevorstehende Turnier rechnet die Versicherung mit einem vergleichbaren Muster.

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Erhöhte Aufmerksamkeit

Verstärkt werden könnte das Interesse am Turnier durch die Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft, die für eine besonders hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung sorgen dürfte. „Die Fußball-WM ist nicht nur ein Fest für Fans, sondern leider auch eine Gelegenheit für Kriminelle – erhöhte Wachsamkeit kann helfen, Risiken zu minimieren, vor allem wenn die WM in Übersee stattfindet“, betonte Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler. Als Konsequenz empfiehlt die Versicherung, grundlegende Sicherheitsvorkehrungen konsequent einzuhalten.

Türen und Fenster sollten stets verschlossen sein. Gegenstände, die als Einstiegshilfe dienen könnten – etwa Leitern, Werkzeug oder Kisten – sollten nicht offen zugänglich aufbewahrt werden.

Rückläufige Tendenz

Trotz des aktuell erhöhten Risikos zeigt die längerfristige Entwicklung laut Wiener Städtischer eine rückläufige Tendenz. Seit dem Höchststand im Jahr 2014 sind die Einbruchszahlen gesunken. Zuletzt wurden während eines Turniers im Schnitt rund 15 Einbrüche pro Tag erfasst.

„Diese Entwicklung zeigt, dass sich Präventionsmaßnahmen und ein gestiegenes Sicherheitsbewusstsein positiv auswirken. Dennoch bleibt das Risiko während Großevents erhöht“, warnte Wendler. Einen Sonderfall stellte die WM 2022 in Katar dar: Da das Turnier erstmals im Winter stattfand und klassische Fanmeilen weitgehend ausblieben, ergaben sich der Analyse zufolge weniger Gelegenheiten für Einbrüche.