„So ging ich zur Matura“: Ceca veröffentlicht 29 Jahre altes Foto (FOTO)

Die serbische Folk-Diva Svetlana Ceca Ražnatović sorgt mit einem 29 Jahre alten Foto für Aufsehen.

Goldschmuck, Goldkette und ein kurzes Kleid in Rosa: So präsentierte sich die Sängerin bei der Reifeprüfung im Jahr 1991. „Erinnerungen, 1991“, schrieb die Folk-Diva auf ihrem Instagram-Profil und erntete mit dem Foto eine Lawine an Kommentaren. „Für den Kontrast wählte sie einen roten Nagellack und die Frisur war ebenfalls Top. So eine Kombination wäre auch noch heute durchaus etwas, was gut ankommen würde“, schreibt die serbische Tageszeitung Kurir.