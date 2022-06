So viele CoV-Fälle prognostiziert ein Experte

Die Experten und Expertinnen in Österreich haben schon vor längerer Zeit über einen möglichen Anstieg der CoV-Fälle berichtet. Laut Peter Klimek, österreichischer Physiker und Komplexitätsforscher, sind im Sommer bis zu 30.000 Neuinfektionen in Österreich möglich.

Neue CoV-Variante

Die Experten und Expertinnen sind der Meinung, dass eine neue CoV-Welle bereits im Sommer zuschlagen wird. In Portugal wurde die neue ansteckendere BA.5-Variante gemeldet. Auch in Deutschland wurden erste durch BA.5 ausgelösten Infektionen gemeldet. Diese Variante weist eine höhere Übertragungsrate auf. Bei den meisten Infizierten wurden jedoch keine schweren Krankheitsverläufe verzeichnet.

CoV-Zahlen steigen wieder an

Am Samstag wurden in Österreich 4.107 neue Infektionsfälle bestätigt. Am Samstag vor einer Woche waren es noch 2.621. Neuinfektionen.

Quelle: Heute.at Artikel