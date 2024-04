SO wenige Deutsche glauben an Triumph bei Heim-EM

Die Stimmung innerhalb der Fußballgemeinschaft Deutschlands ist ein Wechselspiel aus Zuversicht und Zurückhaltung. Nachdem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in beeindruckender Manier gegen Frankreich und die Niederlande siegreich blieb, spiegelt diese Zerrissenheit sich in einer aktuellen Erhebung wider.

Eine repräsentative Studie des Instituts YouGov offenbart, dass lediglich sechs Prozent der deutschen Bevölkerung fest mit einem Heimsieg bei der Europameisterschaft im Sommer rechnen. Dies lässt aufhorchen, denn die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein Bild der verhaltenen Erwartungshaltung, trotz der Erfolge unter Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Skeptisch und pessimistisch

Im Vergleich zum Vorjahr kann immerhin von einem leichten Aufschwung gesprochen werden. Ende November gaben noch 2 Prozent der Befragten an, dass ein EM-Titelgewinn der DFB-Auswahl wahrscheinlich sei, wohingegen im aktuellen Zeitraum immerhin 22 Prozent der Meinung sind, dass ein Sieg im Finale am 14. Juli 2024 in Berlin „eher wahrscheinlich“ sei. Dennoch scheint die Mehrheit der Fans und Beobachter die Chancen des deutschen Teams skeptischer zu beurteilen.

Die Hälfte der Befragten bleibt pessimistisch, was die Chancen auf einen EM-Triumph angeht, wobei 32 Prozent den Sieg als „eher nicht wahrscheinlich“ einstufen und weitere 18 Prozent die Aussichten als „überhaupt nicht wahrscheinlich“ bezeichnen. Ein Fünftel der Teilnehmenden ließ sich nicht zu einer Einschätzung hinreißen und enthielt sich einer Meinung.

Lesen Sie auch: Großes Herz: Fußballer trägt beeinträchtigtes Kind auf das Spielfeld (VIDEO) Der ÖFB-Legionär Stefan Schwab hat in Griechenland einen unvergesslichen Moment geschaffen, indem er ein behindertes Kind auf das Spielfeld trug.

Bauarbeiter wird zu Profi-Fußballer: Pasalics spektakulärer Aufstieg (FOTO) Marco Pasalic, der 21-jährige Flügelstürmer von Borussia Dortmund, hat eine ungewöhnliche Geschichte. Vor drei Jahren arbeitete er noch auf einer Baustelle.

Wien-Brigittenau: Fußballfan löst Pfefferspray-Krieg aus Wien-Brigittenau war am Mittwochabend Schauplatz eines Fußballspiels, das von einem Akt der Aggression. Ein Fan griff zu Pefferspray.

Kritische Gruppenphase steht bevor

Das DFB-Team sieht sich in der Gruppenphase der EM mit Gegnern wie Schottland, Ungarn und der Schweiz konfrontiert. Trotz der Erfolge in den letzten Testspielen und einer spürbareren Belebung der positiven Stimmung in der Öffentlichkeit, zahlen die Vize-Weltmeister aus Frankreich und Vize-Europameister England nach wie vor zu den Hauptfavoriten des Turniers.

Die Deutschen hegen also Hoffnungen, sind sich jedoch der Herausforderungen bewusst – eine Gemengelage aus Respekt vor der internationalen Konkurrenz und dem Stolz auf die bisherigen Erfolge. Die sommerliche Europameisterschaft wird zeigen, ob das deutsche Team die Erwartungen übertreffen oder die Skepsis der Bevölkerung bestätigen wird.