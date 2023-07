Sommerhitze bedroht Smartphones: So schützt ihr euer Handy!

Mit dem Eintreffen des Sommers und den steigenden Temperaturen bietet es sich an, nicht nur an unsere eigenen Bedürfnisse, sondern auch an die unserer alltäglichen Begleiter – unsere Smartphones – zu denken. Hitze kann unseren Geräten nämlich schwere Schäden zufügen.

Hier sind drei wichtige Tipps, um sicherzustellen, dass dein Smartphone den Sommer gut übersteht und keine Schäden durch die Hitze erleidet:

Atmet auf, indem ihr die Silikonhülle entfernst! Eine Silikonhülle mag zwar eurem Handy Schutz vor Stößen und Kratzern bieten, aber sie kann auch dazu führen, dass sich Wärme staut. Die eingeschlossene Luft verhindert eine ordentliche Zirkulation und kann zu Überhitzung führen – ähnlich wie wenn du bei 35 Grad Außentemperatur in einem engen Plastik-Faschingskostüm herumlaufen würdest. Daher ist es am besten, euer Handy an besonders heißen Tagen oder beim Besuch im Freibad aus der Silikonhülle zu nehmen.

Vorsicht mit der Annahme, dass Smartphones wasserfest sind! Viele Handys werden als „wasserfest“ beworben, doch diese Bezeichnung ist oft nur bedingt richtig. Zwar können sie eine gewisse Zeit im Süßwasser aushalten, jedoch können Meerwasser oder Poolwasser deinem Handy erheblichen Schaden zufügen. Vermeide daher den Kontakt deines Smartphones mit diesen Flüssigkeiten, um teure Reparaturen zu vermeiden.

Lasst euer Handy nicht im Auto liegen! Das Auto ist generell kein idealer Ort zur Aufbewahrung deines Smartphones. Bei Außentemperaturen von 30 Grad Celsius kann es im Inneren eines Autos innerhalb einer halben Stunde schon bis zu 46 Grad heiß werden und nach gut einer Stunde sogar fast 60 Grad erreichen. Falls ihr euer Handy dennoch im Auto mitnehmen müsst, bewahrt es unter dem Beifahrersitz auf, wo es zumindest etwas schattiger und kühler ist. Eine bessere Alternative ist es jedoch, dein Handy in eurem Rucksack zu verstauen und eventuell mit einem T-Shirt leicht bedeckt zu halten.

Indem ihr diese einfachen Ratschläge befolgt, könnt ihr sicher sein, dass euer Smartphone auch während der heißen Sommertage in gutem Zustand bleibt und euch zuverlässig zur Seite steht.