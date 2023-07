Sommerministerrat: Neue Wege für die Gesundheitsversorgung

Bessere Zugänglichkeit, bessere Versorgung: Erfahren Sie, wie die neuesten Gesundheitsreformen Österreichs das Wohlbefinden seiner Bürger auf noch nie dagewesene Weise verbessern werden.

Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Johannes Rauch präsentierten die Ergebnisse des Sommerministerrates, in dem rasch wirksame Maßnahmen zur Gesundheitsreform beschlossen wurden. Eine zentrale Maßnahme ist die Schaffung von 100 neuen zusätzlichen Kassenstellen bis zum Jahresende 2023. Um die Ausstattung dieser Praxen zu unterstützen, wird ein Start-Bonus von bis zu 100.000 Euro eingeführt. Insbesondere in den Fachbereichen Gynäkologie, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin sollen die neuen Kassenstellen für eine verbesserte medizinische Versorgung sorgen. Darüber hinaus bleibt die kostenlose psychologische Beratung und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche weiterhin gewährleistet, um deren psychosoziale Gesundheit zu fördern.

Gesamtpaket des Maßnahmenpakets

Das Gesamtpaket des Maßnahmenpakets, das heute im Ministerrat beschlossen wurde, umfasst fünf Bereiche der Gesundheitsreform. Neben der Schaffung zusätzlicher Kassenstellen und der Absicherung der Medikamentenversorgung durch die Lagerung wichtiger Wirkstoffe, wird auch die psychosoziale Versorgung massiv ausgebaut. Das erfolgreiche Projekt „Gesund aus der Krise“ wird verlängert, wodurch 10.000 weitere Kinder und Jugendliche kostenlose psychologische Unterstützung und Psychotherapie erhalten. Zusätzlich wird die Ausbildung für Psychotherapeutinnen und -therapeuten an Universitäten angeboten, um den Bedarf an psychosozialer Versorgung besser zu decken. Darüber hinaus investiert die Regierung in präventive Maßnahmen, wie das Darmkrebs-Screening in Pilotregionen und Anreize für Vorsorgeuntersuchungen bei Jugendlichen, um schwere Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Gesundheitsversorgung

Die Bundesregierung bekräftigt ihr Engagement für eine hochwertige medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger. Nehammer betont, dass Gesundheit das höchste Gut sei und die Regierung sicherstellen möchte, dass jeder Zugang zur bestmöglichen medizinischen Betreuung hat, unabhängig von seinem Wohnort. Vizekanzler Werner Kogler weist auf die Herausforderungen im Gesundheitssystem hin und betont die Verantwortung von Bund und Ländern, diese Probleme anzugehen. Er sieht das heute beschlossene Maßnahmenpaket als wichtigen Schritt, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Probleme anzugehen, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden. Gesundheitsminister Johannes Rauch betont die Bedeutung der rasch wirksamen Reformen, die den Patientinnen und Patienten spürbare Verbesserungen bringen werden.

Zusätzlich zu den beschlossenen Maßnahmen für die rasche Gesundheitsreform laufen parallel dazu Verhandlungen zu strukturellen Reformen im Zuge des Finanzausgleichs. Diese Reformen sollen die langfristige und nachhaltige Verbesserung des Gesundheitssystems sicherstellen. Die Bundesregierung betont, dass das heute vorgestellte Paket das größte Reformpaket der letzten Jahre sei und dass die notwendigen Mittel in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro für die Umsetzung der gesetzlichen Maßnahmen bereitgestellt werden. Mit diesen Schritten möchte die Regierung sicherstellen, dass das Gesundheitssystem in Österreich weiterhin zu den besten in Europa gehört und den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht wird.