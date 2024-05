Sommerurlaub in Gefahr? Schlangeninvasion erschüttert Kroatien

Ein idyllisches Dorf auf der Insel Krk (Kroatien) erlebt derzeit eine wahrhafte Schlangeninvasion. Die steigende Anzahl der Kriechtiere in Cizici löst bei den Einwohnern Besorgnis aus, insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Sommerurlaubssaison. Lokale Burger befürchten, dass der ungewöhnliche Anstieg der Schlangenpopulation Touristen abschrecken konnte. Ein besorgter Bürger teilte seine Befürchtungen in einem Video mit dem kroatischen Nachrichtenportal 24sata.

Natürliches Phänomen sorgt für Unbehagen

Der Zoologe Ivan Cizelj vom Zoo in Zagreb gab jedoch Entwarnung: Bei den Tieren handle es sich um die Schwarze Hausschlange, eine Art, die in dieser Region Kroatiens beheimatet ist. Ihre vermehrte Prasenz ist laut Cizelj nicht besorgniserregend, sondern eine Folge ihres natürlichen Verhaltens während der Paarungszeit. „Sie sind für den Menschen vollkommen ungefährlich. Es ist am besten, sie einfach in Ruhe zu lassen“, betonte der Experte. Die lokalen Behörden wurden dennoch kontaktiert, um auf die Besorgnis der Bevölkerung einzugehen.

Wichtige Informationen für Sommergäste

Trotz der Expertenaussagen bleibt die Sorge bei einigen Bürgern von Cizici präsent. Es sind Maßnahmen notwendig, um sowohl Einheimischen als auch Urlaubern zu versichern, dass kein Risiko für ihre Sicherheit besteht. Klare Informationen und Aufklarung über die harmlose Natur dieser Schlangen könnten dazu beitragen, das Vertrauen in die Sicherheit der Urlaubsregion zu starken und mögliche negative Auswirkungen auf den Tourismus abzuwenden.

In der Zwischenzeit arbeiten die Einwohner und die lokalen Tourismusbehörden an Lösungen, die eine Balance zwischen Naturschutz und Tourismusforderung schaffen. Die Schlangenplage in Cizici konnte somit auch eine Gelegenheit bieten, das Bewusstsein für die einheimische Fauna zu steigern und das Interesse an nachhaltigem Tourismus zu wecken.