Forscher warnen: Schwere Flugzeug-Turbulenzen häufen sich

Von den üblichen Flugrisiken, die Passagiere erwarten, gehören heftige Turbulenzen wohl zu den beunruhigendsten. Ein jüngster Vorfall auf einem Flug von London nach Singapur, bei dem mehrere Passagiere verletzt wurden und tragischerweise ein Mensch sein Leben verlor, unterstreicht diese besorgniserregende Tendenz. Experten schlagen nun Alarm: Die Frequenz und Intensität solcher Vorfälle scheint im Steigen begriffen zu sein, eine Entwicklung, die eng mit dem fortschreitenden Klimawandel verknüpft ist.

Paul Williams, Professor an der University of Reading, erläutert die Tragweite der jüngsten Ereignisse: „Obwohl Todesfälle durch Turbulenzen auf kommerziellen Flügen selten sind, muss heute ein weiterer bedauerlicher Vorfall zur Kenntnis genommen werden. Die meisten dieser Turbulenzen trafen die Besatzung völlig unvorbereitet.“ Dieses Phänomen, bekannt als Klarluftturbulenzen (CATs), hat seit 1979 speziell über dem Nordatlantik signifikant zugenommen – um 17 bis 55 Prozent.

Rolle des Klimawandels

Die Ursache dieser Zunahme verbinden Experten direkt mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Atmosphäre. Klarluftturbulenzen treten auf, wenn Flugzeuge plötzlich in starke Strömungen geraten, die in den globalen Jetstreams verborgen sind. Diese Luftschichten sind oft für Radar unsichtbar und frei von visuellen Hinweisen wie Wolken, was die Vorhersage und Vermeidung extrem erschwert.

Zukunftsaussichten & Maßnahmen

Die Zukunft sieht in dieser Hinsicht eher düster aus. Aktuelle Modelle prognostizieren eine mögliche Verdopplung oder sogar Verdreifachung solch schwerer Turbulenzen in den kommenden Dekaden, sollte der Klimawandel weiterhin voranschreiten. Um den Herausforderungen entgegenzuwirken, rufen Experten zu Investitionen in fortschrittlichere Prognose-Technologien auf. Eine genauere Vorhersage und besser informierte Flugroutenplanung könnten in Zukunft dazu beitragen, das Risiko für Passagiere und Besatzungen zu verringern.