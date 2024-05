An diesem Urlaubsort werden Touristen am häufigsten krank

Der Start in die Urlaubssaison verheißt Erholung und Abenteuer, doch die Gefahr, sich fern der Heimat eine Krankheit einzufangen, kann die Vorfreude trüben. Das renommierte Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat auf Basis von Millionen Beiträgen in Reiseforen ein Ranking der Orte erstellt, an denen Urlauber am ehesten gesundheitliche Probleme erleiden. Betroffen sind Reiseziele weltweit, mit einem besonderen Augenmerk auf einige europäische Hotspots.

Spitzenreiter weltweit

Die Analyse von 2,4 Millionen Beiträgen entlarvte Punta Cana (Dominikanischen Republik) als den Ort, an dem Reisende am meisten von gesundheitlichen Beschwerden berichten. Fast ein Zehntel aller Diskussionen in den Foren bezieht sich auf Erkrankungen wie Lebensmittelvergiftungen und Infektionen durch Salmonellen oder E-Coli. Es folgen Sharm El Sheikh (Ägypten) und die Insel Sal (Kap Verde), die sich ebenfalls als Risikopunkte herausgestellt haben.

Europäische Risikoorte

Innerhalb Europas sticht Benidorm (Spanien) hervor, wo ein signifikanter Anteil der Urlauber von gesundheitlichen Problemen, vor allem Lebensmittelvergiftungen, berichtet. Der Ferienort führt das europäische Ranking an, dicht gefolgt von der britischen Hauptstadt London, dem Sonnenstrand in Bulgarien und Paris. Jede dieser Städte zeigt auf, dass gesundheitliche Zwischenfälle auch in den beliebtesten Reisezielen Europas keine Seltenheit sind.

Diese Untersuchung von „Forbes“ erinnert Reisende daran, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Vorab sollte man sich über die gesundheitlichen Risiken des Urlaubsziels informieren.