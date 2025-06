Sonniger Hochsommerstart in Wien mit 30 Grad

Sonniger Start in den Hochsommer: Wien begrüßt den 15. Juni mit strahlendem Himmel und Temperaturen, die Lust auf Eiskaffee und schattige Plätzchen machen. Wer heute früh unterwegs ist, spürt bereits die Wärme, die sich im Laufe des Tages noch deutlich steigern wird – der Sommer zeigt sich in der Bundeshauptstadt von seiner freundlichsten Seite.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Sonnig bei angenehmen 23 °C, Bewölkung nur 13 %, komplett niederschlagsfrei

Mittags: Temperaturen klettern auf 30 °C, leichte Brise aus Süd-Südost mit etwa 18 km/h

Nachmittag/Abend: Sonnig, Temperaturen um 29 °C, nahezu wolkenlos

Nacht: Werte sinken auf warme 24 °C, schwacher Westwind

Allgemein: Keine Wetterwarnungen, stabil, trocken und freundlich. 15,5 Stunden Sonne, Böen maximal 22 km/h, Regenwahrscheinlichkeit 0 %

Wetter in ganz Österreich

Osten: Viel Sonne, kaum Wolken, Temperaturen über 28 °C. St. Pölten und Eisenstadt erreichen 28–30 °C. Schwacher bis mäßiger Wind.

Süden: Graz und Klagenfurt sonnig, Temperaturen 27 bis 30 °C. Trocken, keine Gewitter oder Schauer.

Westen: Innsbruck und Bregenz sonnig bis heiter, Temperaturen um 27 °C. Leichte Bewölkung am Nachmittag, kein Niederschlag.

Zentrum: Linz und Salzburg sonnig, Temperaturen 27 bis 29 °C. Schwacher Wind, keine Niederschläge oder Unwetter.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Sommer bleibt Wien und Österreich treu: Auch am Donnerstag erwarten uns in Wien erneut bis zu 30 °C bei heiterem Himmel, am Freitag gehen die Temperaturen nur leicht auf 27–28 °C zurück.

Die Sonne bleibt weiterhin ein treuer Begleiter, Regen ist weiterhin kein Thema. Erst zum Wochenende hin könnten sich vereinzelt Wolken zeigen, doch der freundliche Gesamteindruck bleibt bestehen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Tag für einen Spaziergang im Schatten der Wiener Parks – aber denken Sie an ausreichend Sonnenschutz und trinken Sie viel Wasser! Wer kann, sollte die Mittagshitze meiden und die kühleren Morgen- oder Abendstunden für Aktivitäten im Freien nutzen. So genießen Sie den Sommer in Wien in vollen Zügen – ganz ohne Hitzestress!