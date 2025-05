Sonniger Muttertag in Wien: 17 Grad und blauer Himmel

Sonniger Sonntag in Wien: Frühsommerliche Temperaturen laden zum Verweilen ein. Der Muttertag präsentiert sich in Wien von seiner schönsten Seite! Mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen um die 17 Grad beschert uns der 11. Mai einen perfekten Tag für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Die Bundeshauptstadt genießt heute einen nahezu wolkenlosen Himmel, der nur von vereinzelten Schleierwolken durchzogen wird – ideale Bedingungen für alle, die den Sonntag draußen verbringen möchten.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Die Sonne begrüßt uns mit angenehmen 15 Grad

Mittag: Temperaturen klettern auf bis zu 17 Grad

Nachmittag: Stabil bei 17 Grad

Abend: Leichtes Abkühlen auf etwa 16 Grad

Bewölkung: Minimal, mit nur 4% am Morgen und 0% mittags

Wind: Mäßig aus west-nordwestlicher Richtung, bis zu 35 km/h am Morgen, abnehmend auf 23 km/h am Abend

Regen: Keine Niederschläge erwartet, Regenwahrscheinlichkeit unter 10%

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Blick auf die nächsten Tage zeigt eine Wetteränderung. Während wir heute noch den sonnigen Sonntag genießen können, wird es morgen in Teilen Wiens bereits deutlich wechselhafter. Für Währing werden für Montag Regenschauer bei nur noch 12 Grad vorhergesagt.

Auch am Dienstag bleibt es mit 14 Grad und starker Bewölkung eher unbeständig.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den heutigen Sonntag für Outdoor-Aktivitäten! Bei fast 15 Stunden Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bietet sich der perfekte Tag für einen Ausflug in die Wiener Weinberge, einen Spaziergang durch den Prater oder ein gemütliches Frühstück im Freien an. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz aufzutragen – die UV-Strahlung im Mai ist bereits intensiv. Und für alle, die den Muttertag feiern: Das Wetter spielt heute perfekt mit für einen Besuch im Gastgarten oder ein Picknick im Grünen!