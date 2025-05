Sonniger Staatsfeiertag in Wien mit bis zu 25 Grad

Der 1. Mai präsentiert sich in Wien von seiner schönsten Seite! Die Bundeshauptstadt erwacht heute unter strahlend blauem Himmel und darf sich auf einen nahezu perfekten Frühlingstag freuen. Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad lädt der Staatsfeiertag geradezu ein, die zahlreichen Parks und Freizeitangebote der Stadt zu nutzen. Der Mai startet somit genau so, wie wir ihn uns wünschen: sonnig, warm und mit besten Aussichten für Outdoor-Aktivitäten.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Angenehme 15 Grad

Tagsüber: Sommerliche 25 Grad, durchgehend sonnig

Nachmittag: Vereinzelte Wolken, 5% Bewölkung

Sonnenschein: 14 Stunden

Wind: Mäßig aus nordöstlicher bis südöstlicher Richtung, 8–10 km/h

Regen: Keine Niederschläge, 0% Regenwahrscheinlichkeit

Außenbezirke: Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad, sonnig

Wetter in ganz Österreich

Ostösterreich: Trocken und warm, 22–25 Grad, viel Sonnenschein.

Südösterreich: Besonders warm, bis zu 28 Grad, vereinzelt Wolken am Nachmittag, geringe Schauerwahrscheinlichkeit.

Westösterreich: Überwiegend sonnig, 22–28 Grad, lokale Schauer oder Gewitter möglich am Nachmittag.

Zentralösterreich: Sonnenschein dominiert, 22–26 Grad, vereinzelt Quellwolken, kurze Schauer oder Gewitter in den Alpen möglich.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der sommerliche Trend setzt sich fort und verstärkt sich. Am 2. Mai könnten in manchen Regionen Temperaturen über 30 Grad erreicht werden, besonders in Oberösterreich, Kärnten und Tirol. Es bleibt überwiegend sonnig mit geringer Schauer- oder Gewitterneigung.

Am Samstag bleibt es zunächst warm, jedoch wird es zunehmend schwül, und die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt am Nachmittag deutlich an.

KOSMO-Wettertipp

Der Staatsfeiertag bietet die perfekte Gelegenheit, die ersten Freibäder der Saison zu besuchen, die heute vielerorts ihre Pforten öffnen. Wer es lieber naturnah mag, findet an der Alten und Neuen Donau ideale Bedingungen für ein erstes Sonnenbad oder sogar einen mutigen Sprung ins noch frische Nass. Denken Sie bei den sommerlichen Temperaturen unbedingt an ausreichend Sonnenschutz – die Mai-Sonne hat bereits ordentlich Kraft! Genießen Sie den freien Tag bei einem Picknick im Grünen, bevor am Wochenende möglicherweise unbeständigeres Wetter aufzieht.