Soraja angelt sich milliardenschweren deutschen Designer? (FOTOS)

Kurz nachdem das serbische bzw. montenegrinische Sternchen für „The Sun“ über ihre Beziehung zum brasilianischen Kicker Neymar auspackte (KOSMO berichtete), soll Soraja bereits einen Neuen haben.

Soraja Vučelić soll (31) seit einigen Wochen bzw. Monaten in einer glücklichen Beziehung mit dem deutschen Modedesigner Philipp Plein (40) sein. Zumindest berichten dies zahlreiche Balkan-Medien, die sich auf mehrere Quellen berufen, welche das Paar in einem luxuriösen japanischen Restaurant in Mailand gesichtet haben sollen.

Über Insta kennengelernt

Das Sternchen und der geschätzt 130 Millionen schwere Designer sollen sich über einen gemeinsamen Freund aus Kalifornien kennengelernt haben. Dabei soll sich Philipp sofort in Soraja verkuckt haben, ihre Fotos auf Instagram angesehen und ihr dort auch eine Nachricht geschickt haben.

Daraufhin habe er sie nach Mailand, wo Plein gerade seine neue Kollektion präsentiert, eingeladen und Soraja in einem der teuersten Hotels der Stadt untergebracht.

Lesen Sie auch: Ist dieser fesche Kicker Rozgas Neuer nach Stjepan Hauser? (FOTOS) Auch wenn Jelena Rozgas langjährige Beziehung zum 2Cellos-Mitglied erst vor einem Monat in die Brüche ging, so soll die fesche Sängerin bereits einen Neuen am Start haben. Bereits seit mehreren Tagen brodelt die Gerüchteküche rund um Jelena, welche angeblich heiße…

Fotobeweis?

Beweisen soll ihre Beziehung ein Foto, das der Designer bereits im März auf seinem Instagram-Profil hochgeladen hat. Darauf küsst er eine Frau, die dem Balkan-Sternchen zum verwechseln ähnlich sieht.

Und selbst, wenn die Dame auf dem Bild nicht Soraja ist, dann beweist es zumindest, dass sie genau in Pleins Beuteschema passt.

Die besagten Fotos findet ihr auf der zweiten Seite!