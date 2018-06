WM 2018: Neymars serbische Ex zwischen Brasilien und Serbien gespalten (FOTOS)

Das Playboy-Häschen aus Serbien war vor einigen Jahren mit dem brasilianischen Teamspieler zusammen.

Das Model und der Fußballer hatten sich laut Medienberichten bereits 2013 auf einer Party kennengelernt und waren danach in intensivem Kontakt geblieben. Wie Soraja Vučelić erzählt, hat es in Ibiza gefunkt, woraufhin eine heiße Liebschaft folgte. So soll Neymar seine serbische Ex mit einem Privat-Jet aus Belgrad in den Spanien-Urlaub geflogen haben.

Nach Soraja ging der Brasilianer zurück zu seiner on-und-off Freundin Bruna Marquezine zurück. Allerdings dürfte die Serbin immer noch ein bisschen an dem millionenschweren Kicker hängen: „Mein Herz wird bei der WM auf dem Spielfeld sein. Für wen es schlagen wird, wird sich weisen“, so Soraja gegenüber der „Sun“.

#morningworld🌎 Ein Beitrag geteilt von Sara (@sorajavucelic) am Mai 26, 2018 um 5:55 PDT

„Patriotismus auf der einen Seite … andere Dinge auf der anderen. Ich wünsche beiden Teams Glück“, so das Playboy-Häschen über die Tatsache, dass Serben auf Brasilien während der Gruppenphase in Russland treffen wird.

Reunion bei der WM?

Soraja schließt nicht aus, dass sie ihren Ex womöglich in Russland treffen wird: „Ich wurde bereits mehrfach eingeladen und denke darüber nach, zur WM zu reisen.“ Vučelić wird aber, egal ob vor Ort oder von zu Hause aus, die Machtes in Russland verfolgen.