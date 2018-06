Brautpaar bekam 30.000 leere Bierflaschen zur Hochzeit (VIDEO)

Burschenhochzeit Grasbrunn | Eine Flasche kommt selten allein

Vor kurzem, mussten wir unser langjähriges Mitglied und ehemaligen Vorstand Thomas Unterbichler in den Bund der Ehe ziehen lassen! Das spezielle und einmalige Geschenk von unserer Seite hat er sich auf jeden Fall mehr als verdient. Wir wünschen ihm und seiner Steffi für die Zukunft alles Gute und schnellen Burschennachwuchs 😁 Ein besonderer Dank geht an alle Helfer, Helferinnen und natürlich an die Brauerei Maxlrainer für 1258 Kästen mit 30129 Flaschen Leergut. Hier ein kleiner Einblick:PS: Johannifeuer Grasbrunn am 23.06.18 mit Liveübertragung 🇩🇪vs.🇸🇪

Gepostet von Burschenverein Grasbrunn e.V. am Dienstag, 5. Juni 2018