Balkan-Woche bei Lidl: Pita, Ćevapi und Sudžuk zum Spottpreis

Spar übernimmt Billa-Märkte in Kroatien

Der Einzelhandelskonzern Rewe International verkauft die Supermärkte seiner Kette Billa in Kroatien an den Konkurrenten Spar Österreich, der auch das Logistikzentrum von Rewe aufkauft. Die Expansion der Spar-Kette schreitet in Kroatien voran. Nun hat die österreichische Lebensmittelhandelskette 62 Billa-Filialen im…