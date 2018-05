WM 2018: D² & KOSMO veranstalten Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 rückt immer näher. Ein triftiger Grund unserer Ballsport-begeisterten Community eine angemessene Fanbase zu bieten. Euch erwarten insgesamt fünf Termine für die erste Open Air Konzert-Fanmeile Wiens powered by D² & KOSMO!

Die 21. Austragung des bedeutendsten Turniers für Fußball-Nationalmannschaften wird vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland über die Bühne gehen. Das Organisatoren-Duo D² – bestehend aus Dejan Božić und Dragan Žujević – dem wir bereits die erfolgreiche Party-Reihen „I’m from Balkan B**ch“ & Sunday Classics und zahlreiche Konzerte zu verdanken haben, nahm sich dies zum Anlass, um gemeinsam mit KOSMO eine Event-Reihe der Extraklasse auf die Beine zu stellen.

Unabhängig davon, ob es sich um kroatische oder serbische Fans handelt, die im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ihre „Vatrene“ bzw. „Orlove“ anfeuern werden – Fakt ist, dass Balkanesen Sportspektakel, wie diese am liebsten im Kollektiv zelebrieren. Während sie sich bislang meist in Lokalen auf der belebten „Balkanstraße“ einfanden, zieht es sie heuer zum ersten Mal in die Wiener Prater Alm. Mit Platz für bis zu 1.500 Menschen ist ein unvergesslicher Fußballabend garantiert!



Fußball, Sänger & BBQ

An insgesamt fünf Spieltagen, an denen Kroatien bzw. Serbien antritt, findet in der Wiener Prater Alm eine Open Air Fanmeile statt. Aber das ist noch nicht alles: Abgerundet wird jedes einzelne Event von einem Konzert im Anschluss an das Spiel. „Den Anwesenden wird ein riesen Bildschirm von 25 m² geboten. Unsere Gäste erwarten Top-Acts aus Serbien und Kroatien, die den Fans so richtig einheizen werden – dazu zählen unter anderem Maja Šuput, Allegro Band, Ivan Zak, Darko Lazić und Lana Jurčević“, so Dragan Žujević.

„Hungrig bleibt natürlich auch niemand! Dank unseres Live-BBQ & Grills servieren wir unseren Gästen traditionelle Köstlichkeiten. Und auch vor Schlechtwetter sind wird gewappnet. Wir können bei Regen jederzeit ins Innere der Prater Alm ausweichen, wo es Platz für 700 Personen gibt. Die Konzerte werden im Anschluss an die Spiele stattfinden, und je nach Ausgang des jeweiligen Matchs, werden sie entweder Trost spenden, oder die Euphorie auf den absoluten Zenit katapultieren“, fügt Dejan Božić hinzu.

Kick it like Vatreni: Eingeleitet wird Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile am 16. Juni 2018 mit dem Spiel zwischen Kroatien und Nigeria. In der Prater Alm erwartet die Fußballfans ab 19.00 Uhr nicht nur eine Liveübertragung des WM-Spiels, sondern auch ein Konzert der kroatischen Sängerin Maja Šuput im Anschluss an das Match!

Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile in der Prateralm

Eintritt immer ab 19.00 Uhr

Info & Reservationen: +43 664 882 335 02; info@prater-alm.at

16.6. Kroatien – Nigeria, Liveact: Maja Šuput

21.6. Argentinien – Kroatien, Liveact: Ivan Zak

22.6. Serbien – Schweiz, Liveact: Darko Lazić

26.6. Island – Kroatien, Liveact: stay tuned

27.6. Serbien – Brasilien, Liveact: Allegro Band feat. Jelena Đurić

Fortsetzung

„Wenn es Serbien und/oder Kroatien in die nächste Gruppenphase schaffen, setzen wir unsere Konzert-Fanmeile selbstverständlich auch fort. Auch dann erwarten euch in der Prater Alm weitere Mega-Acts aus Kroatien und Serbien“, verspricht Žujević.

Einem sensationellen Fußball-Sommer steht somit nichts mehr im Weg. Möglich machen dies unter anderem auch Sponsoren, wie MTEL Austria, Cockta, Marcos, Dunkin’ Donuts und McSHARK. „Es gibt keinen Zweifel, dass wir die Prater Alm in die größte Fanbase der Stadt verwandeln werden“, so Božić abschließend.

Weitere Infos folgen in Kürze…Viele weitere Specials erwarten euch – stay tuned!

Vorverkauf: Die Tickets sind ab Freitag, den 1. Juni 2018 exklusiv in der KOSMO-Redaktion erhältlich – und zwar von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. (Handelskai 388/741; A-1020 Wien, Tel.Nr.: +43 (0)1 235 05 72 – 0).