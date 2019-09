Am 25. Oktober 2019 ist im Wiener Musikverein eine Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen wie selten zu erleben: Das Konzert Spirit of Life vereint klassische Werke von Franz Liszt mit argentinischem Tango und aufregenden Rhythmen. Und das Beste daran? Wir haben Tickets für euch!



Unter der Federführung renommierter Künstler aus Ungarn entsteht eine unvergleichliche Kompilation mit viel Ausdruck, Temperament und elaborierten Rhythmen auf hohem Niveau.

Roby Lakatos – Talamba Ensemble – Swing à la Django

Der einzigartige Stilmix des Sextetts Swing à la Django versprüht auf unnachahmliche Weise das Flair der 1930er- und 1940er-Jahre, indem es ungarische Klänge mit französischen Chansons und Swing, Tango und Jazz kombiniert.

Die als eine der weltbesten geltende und mit dem Artisjus-Preis ausgezeichnete Perkussionsgruppe Talamba entführt auf eine kulturell vielseitige Sinnesreise: Exotische Schlaginstrumente, Zimbel, Violine, Kontrabass und Akkordeon schaffen ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Mit den brillanten Melodien des ungarischen Komponisten Liszt wird der weltweit bekannte Geigenvirtuose Roby Lakatos verzaubern.

Ungarisches Temperament in Wien

Fest steht: Wer von temperamentvoller Musik angetan ist, der wird auch von dieser dynamischen Performance begeistert sein. Das Konzert Spirit of Life findet am Freitag, 25. Oktober 2019, um 20 Uhr im Gläsernen Saal/Magna Auditorium im Wiener Musikverein statt.

Reinschnuppern unter: swingaladjango.com, www.talamba.hu und www.roby-lakatos.com.

