Strahlend sonniger Sommertag in Wien mit bis zu 34 Grad

Die Hauptstadt zeigt sich heute von ihrer strahlendsten Seite: Bei fast wolkenlosem Himmel und bis zu 34 Grad verwandelt sich Wien in einen mediterranen Traum. Doch schon morgen droht der Sommer eine nasse Pause einzulegen.

Wetter in Wien und Umgebung

Wien präsentiert sich heute wie aus dem Bilderbuch eines perfekten Sommertags. Mit nur 2 Prozent Bewölkung dominiert die Sonne das Geschehen und treibt das Thermometer auf hochsommerliche 31 Grad am Tag – Spitzenwerte von bis zu 34 Grad sind möglich. Der frühe Morgen startete angenehm bei 20 Grad, während der Abend mit 31 Grad noch immer zum Verweilen in den Schanigärten einlädt. Erst in der Nacht kühlt es auf milde 25 Grad ab.

Wind: Der Wind hält sich dezent zurück: Mit 6 km/h aus westlicher Richtung sorgt er für eine sanfte Brise, Böen erreichen maximal 12 km/h.

Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 33 Prozent – ideale Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt folgt Wiens Beispiel mit strahlendem Sonnenschein und bis zu 32 Grad. St. Pölten zeigt sich ebenfalls von der sonnigen Seite bei maximal 32 Grad.

Süden: In Graz und Klagenfurt mischen sich vereinzelt schon heute leichte Regentropfen unter die Sonne, die Temperaturen bleiben aber hochsommerlich bei bis zu 33 Grad.

Zentrum: Linz und Salzburg genießen noch den klaren Himmel – Salzburg sogar mit Spitzenwerten von bis zu 34 Grad, während Linz bei maximal 32 Grad liegt.

Westen: Innsbruck trumpft mit 30 Grad und kristallklarer Alpenluft auf. Bregenz am Bodensee zeigt sich etwas verhaltener bei 31 Grad, aber ebenfalls sonnig.

Wettertrend für die kommenden Tage

Morgen (Donnerstag): Der große Wetterumschwung! Wien erlebt einen dramatischen Wandel: Trotz noch höherer Temperaturen von bis zu 35 Grad ziehen moderate Regenschauer auf. Mit 7 Millimetern Niederschlag und stärkerem Wind (bis zu 16 km/h Böen) wird es ungemütlich. Abends kühlt es rapide auf nur noch 20 Grad ab.

Freitag: Der Regen beruhigt sich zu leichten Schauern (knapp 2 mm), die Temperaturen pendeln sich bei maximal 28 Grad ein – deutlich angenehmer als der schwüle Donnerstag.

Österreich-Trend: Der Regen erfasst das ganze Land, besonders heftig erwischt es Salzburg und Innsbruck mit bis zu 20 mm Niederschlag. Der Westen kühlt deutlich ab, während der Osten noch sommerliche Temperaturen behält.

KOSMO-Wettertipp

Heute noch einmal Sonne tanken! Nutzt den perfekten Sommertag für Freibad, Donauinsel oder Stadtpark-Picknick. Aber: Morgen unbedingt Regenschirm und leichte Jacke einpacken. Der Temperatursturz am Donnerstagabend kann überraschen – von 35 Grad tagsüber auf nur 20 Grad am Abend. Perfekt für alle, die die schwüle Hitze nicht mögen!