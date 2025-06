Strahlender Sommertag in Wien mit 30 Grad

Sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein prägen den heutigen Mittwoch in Wien. Nach einem angenehm milden Morgen klettert das Thermometer im Tagesverlauf auf sommerliche 27 bis 30 Grad – perfekte Bedingungen für alle, die das Freie genießen möchten. Die anfängliche Bewölkung am Morgen löst sich rasch auf und macht Platz für einen überwiegend sonnigen Tag in der Bundeshauptstadt.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Temperaturen um 15 Grad, zunächst wolkig mit etwa 68% Bewölkung

Vormittag: Temperaturen steigen auf 18 Grad, Bewölkung bei 96%

Nachmittag: Wolkendecke reißt auf, heiterer Himmel, Temperaturen bis zu 24 Grad

Wind: Nördliche Richtungen, 3 bis 12 km/h, schwach bis mäßig

Regen: Keine Niederschläge erwartet, Regenwahrscheinlichkeit 0%

In den Wiener Außenbezirken zeigt sich ein ähnliches Bild. In Favoriten könnte es am frühen Morgen gegen 5 Uhr zu leichten Regenschauern kommen. Die Temperaturen in den Bezirken bewegen sich im ähnlichen Bereich wie in der Innenstadt, mit leichten Schwankungen je nach Lage.

Der Abend verspricht in Wien besonders angenehm zu werden: Bei Temperaturen um 24 Grad und heiterem Himmel bietet sich die perfekte Gelegenheit für einen Besuch in einem der zahlreichen Schanigärten oder einen Spaziergang an der Donau. In der Nacht kühlt es dann auf etwa 17 Grad ab, wobei der Himmel weitgehend wolkenlos bleibt.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Ähnlich sonnige Bedingungen wie in Wien, Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad.

Süden: Sommerliches Wetterbild, Temperaturen im angenehmen Bereich.

Westen: Überwiegend sommerlich, Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad.

Zentrum: Angenehme Temperaturen, sommerliches Wetter.

Wettertrend für die kommenden Tage

Für den morgigen Donnerstag prognostizieren die Meteorologen in Wien einen weiteren Temperaturanstieg auf bis zu 30 Grad bei heiterem Himmel und nur etwa 20% Bewölkung. Der Wind schwächt sich auf etwa 13 km/h ab und dreht auf West-Nordwest.

Am Freitag bleibt es mit 27 bis 28 Grad weiterhin sommerlich warm, wobei die Bewölkung leicht zunehmen könnte, aber mit 14-17% immer noch im heiteren Bereich bleibt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit steigt minimal an, bleibt aber mit 0,05 mm vernachlässigbar gering.

KOSMO-Wettertipp

Bei den heutigen sommerlichen Temperaturen und dem überwiegend sonnigen Wetter empfehlen wir unseren Leserinnen und Lesern, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und in den Mittagsstunden Sonnenschutz nicht zu vergessen. Der Abend bietet sich perfekt für einen Besuch in einem der Wiener Gastgärten an – genießen Sie die laue Sommernacht bei angenehmen 24 Grad! Wer morgen einen Ausflug plant, kann sich auf noch wärmere Temperaturen einstellen – ideal für einen Besuch an einem der Wiener Badeteiche oder einen Ausflug in die Weinberge am Stadtrand.