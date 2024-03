Berühmte Kids: Von der Straßenmusik auf die große Bühne

Die Piler-Familie, einst Straßenmusiker in Belgrad, hat sich durch ihren Sieg bei „Ich habe Talent“ zu einer musikalischen Sensation entwickelt. Heute leben sie in Österreich, wo sie ihre Karriere weiter ausgebaut haben. Erfahren Sie mehr über ihren Werdegang, ihre aktuellen Projekte und ihre Zukunftspläne.

Es war ein gewöhnlicher Tag in der Knez Mihailova Straße in Belgrad, als das Leben der Piler-Familie eine dramatische Wendung nahm. Die Geschwister Sandra, Daniel und Darko, besser bekannt als die Pilers, spielten Musik für die Passanten, als sie beschlossen, am Wettbewerb „Ich habe Talent“ teilzunehmen. Ihr Sieg im Jahr 2010 und der damit verbundene Preis von 100.000 Euro ermöglichten es ihnen, nach Österreich zu ziehen und ihr Leben grundlegend zu verändern.

In Wien haben die Pilers ihre musikalische Karriere weiter ausgebaut. „Wir zogen 2011 nach Österreich, mein Bruder und ich haben das Musikkonservatorium abgeschlossen, jetzt arbeiten wir als Solisten im Militärorchester“, erzählte Darko Piler. Sie geben Solokonzerte mit dem österreichischen Orchester und nehmen an Wettbewerben teil. Ihre Disziplin und ihr Engagement für die Musik haben sich ausgezahlt: Sie wurden dreifache Weltmeister in Kammermusik.

Neben ihrer musikalischen Karriere haben die Pilers auch persönliche Meilensteine erreicht. „Was die Öffentlichkeit nicht weiß, ist, dass Daniel und ich Väter geworden sind“, verriet ein Piler-Bruder. Daniel hat mit seiner Frau Snezana zwei Töchter, Sanela und Nada, und Darko hat mit seiner Frau Tamara einen Sohn namens Archangel. Sie erwarten auch ein weiteres Kind.

Die Pilers haben auch Pläne für die Zukunft. „Wir haben kürzlich ein Grundstück gekauft, auf dem wir ein 560 Quadratmeter großes Haus bauen wollen“, sagte Darko Piler. Das Grundstück liegt etwa 15 Kilometer vom Zentrum von Wien entfernt. „Unser Wunsch ist es, unter demselben Dach mit Daniel und unseren Eltern und unseren Familien zu bleiben.“

Während die Brüder ihre musikalische Karriere fortsetzen, hat ihre Schwester Sandra einen anderen Weg eingeschlagen. „Unsere Schwester ist nicht bei uns im Haus, sie lebt in einer anderen Wohnung und beschäftigt sich mit Frauensachen, mit Make-up. Sie hat vorerst die Violine aufgegeben“, erzählte Darko.