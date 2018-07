Subtropische Hitzewelle sucht ganz Österreich heim!

Eine Hitzewelle sorgt diese Woche in ganz Europa für subtropische Zustände. Uns erwarten konstante Temperaturen über 30 Grad.

Ganz Mitteleuropa ist von einer Hitzewelle betroffen, die sogar in Großbritannien für bis zu 38 Grad sorgt. In Österreich wird es zwar sogar in den vorwiegend kühlen Bergregionen sommerlich, dennoch bleibt es mit etwa 24 Grad gegen Mitte der Woche noch vergleichsweise zumutbar.

In den restlichen Teilen Österreichs kratzen die Temperaturen deutlich an der 30-Grad Marke. Bis zum Wochenende sollen die heißen Tage jedenfalls noch anhalten.