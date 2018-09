Südafrikaner probieren kroatische Süßigkeiten: „Pfui, wie ekelhaft“ (VIDEO)

Matthew und seine Freundin Savanna verbrachten ihren diesjährigen Sommerurlaub in Kroatien und nahmen so einiges an Gummizeug, Zuckerln, usw. mit nach Hause.

Für ihren YouTube-Kanal „sliceofmatt“ machten die Beiden ein Video von der Verkostung der zahlreichen kroatischen Süßigkeiten. Als erstes waren die „Napolitanke“ an der Reihe, die sie sehr an die österreichischen Manner-Schnitten erinnerten. „Das habe ich mir erwartet. Ich würde sie mir jetzt nicht kaufen, wenn ich gewusst hätte, was sich hinter der Verpackung versteckt. Allerdings würde ich sie jetzt auch nicht ablehnen, wenn sie mir jemand anbieten würde“, resümierte Matt.

„Bananko“, „Kiki“ und Co

Das Paar probierte auch zwei Sorten Schoko-Bananen, wobei Savanna kein großer Fan von „künstlichen Bananen“ ist. Matt wiederum outete sich als Fan. Insgesamt schmeckte ihnen die „Čokoladna bananica“ besser, da der Geschmack von „Bananko“ zu intensiv sei.

Während die „Kiki“-Bonbons beide überzeugen konnten, so war nur Matt von dem Pulverdrink „Cedevita“ begeistert, während ihnen die „Linolada“ zu süß war.

„Das ist ekelhaft“

Während die kroatischen Süßigkeiten im Großen und Ganzen überzeugen konnten, so waren die „Bronhi“-Zuckerln einfach zu viel für Savanna. Sie konnte sie kaum im Mund behalten.

„Wie ekelhaft. Es schmeckt nach Absinth, furchtbar“, so Savanna und fügte hinzu: „Ich weiß, dass uns Kroaten nun dafür haten werden, aber solche Süßigkeiten gibt’s bei uns einfach nicht.“

