Hanuma kocht Gefüllte Paprika mit Kartoffeln und Reis (VIDEO)

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Gemeinsam mit Elma versorgen wir unsere Leser nun alle zwei Wochen mit den leckeren Rezepten. Gefüllte Paprika gehören zu den beliebtesten Gerichten am Balkan, vor allem in der Variante mit Fleisch und Reis. Im heutigen Video seht ihr, wie ich dieses traditionelle Gericht mit Kartoffeln und Reis, also auf vegetarische Art zubereite. Obwohl ohne Fleisch, ist es sehr sättigend. Mich erinnert es an meine Kindheit, als meine Mutter es oft zubereitet hat. Damals haben wir ohne mit der Wimper zu zucken die Paprikahülle auf den Rand des Tellers verfrachtet und uns an das cremige Innere gemacht. Heute mag ich das eine und das andere, Hauptsache es ist selbstgemacht, mit saisonalen Zutaten und diesem typischen Duft der durch die Küche strömt. Eine Hanuma braucht nur wenig zum Glücklichsein und ihr wahrscheinlich auch.

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

2 Zwiebeln

3 Karotten

5-6 kleinere Paprikaschoten

3 Tomaten

100 g Langkornreis und 300 ml Wasser

250 g Sauerrahm und 250 ml Sahne (für die Füllung)

ca. 100 ml Wasser

150g Sauerrahm und 250 ml Sahne (für den Guss)

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

1) Schält und wascht die Kartoffeln und Karotten. Schält die Zwiebeln, hölt die Paprika aus und wascht sie ebenfalls. Schneidet das Gemüse (bis auf die Paprika) in so kleine Würfel wie nur möglich. Die Kartoffeln und Karotten könnt ihr nach Wunsch auch mithilfe einer Reibe fein reiben.

2) Wascht den Reis gründlich und kocht ihn zusammen mit dem Wasser und einem halben TL Salz in einem Topf auf. Danach reduziert ihr die Hitze auf Stufe 2-3 von 9, gebt einen Deckel auf den Topf und köchelt ihn noch ca. 15-20 min bis er das Wasser aufgenommen hat. Stellt den Reis zur Seite.

3) In einer großen und tiefen Pfanne (oder einem Topf) erhitzt ihr etwas Öl oder Butter und schwitzt die Zwiebelwürfel an. Fügt die Karottenwürfel und danach die Kartoffelwürfel hinzu. Zum Schluss rührt ihr die Tomaten ein und dünstet alles ca. 10-15 min lang. Das Gemüse muss am Ende nicht ganz durch sein. Es wird ohnehin noch im Ofen gegart.

4) Nehmt die Pfanne vom Herd und rührt den Reis ein. Vermischt den Sauerrahm mit der Sahne (für die Füllung) und gebt die Mischung über das Gemüse. Vermengt die Zutaten miteinander und würzt sie mit Salz und Pfeffer.

5) Bereitet eine Auflaufform vor. Meine hat die Größe: 38×22 cm und befettet sie. Befüllt die Paprika mit der Masse. Dabei bleibt viel von der Füllung übrig. Diese wird über den Paprikaschoten verteilt. Übergießt alles mit den 100 ml Wasser und deckt die Form mit einer Schicht Alu-Folie ab.

6) Die Paprika kommen nun bei 220 Grad O/U Hitze für ca. 30 min in den vorgeheizten Ofen. Danach nehmt ihr die Folie ab und gart sie weitere ca. 20 min. Nach dieser Zeit übergießt ihr sie mit der zweiten Sauerrahm-Sahne-Mischung und gebt sie wieder in den Ofen für weitere 20-30 min. Es dauert also etwas mehr als eine Stunde bis sie fertig sind. Nach dieser Zeit sollten sie an der Oberfläche eine schöne Farbe angenommen haben und herrlich duften.

