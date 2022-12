Superman meldet sich zum freiwilligen Wehrdienst in Serbien

Milovan Milutinovic aus Uzice (Serbien) ist 74 Jahre alt, aber er ist durchtrainiert und fit wie ein jüngerer Mann, und das hat ihm den Spitznamen „Superman“ beschert. Der 74-Jährige hat im letzten Herbst seinen Bachelor an der Sportfakultät gemacht und befindet sich derzeit in seinem Master-Studiengang. Als ob das nicht genug wäre, hat er sich auch freiwillig zum Wehrdienst gemeldet.

“Ich habe mich im Rekrutierungszentrum in Uzice gemeldet und mein Anmeldeformular wurde an die Kommandozentrale in Valjevo weitergeleitet. Am selben Tag habe ich dem zuständigen Minister Milos Vucevic alle notwendigen Unterlagen geschickt und nochmals gebeten, dass ich zum zweiten Mal als Wehrdiener aufgenommen werde. Mein erster Wehrdienst liegt fast 50 Jahre zurück“, erklärte Milovan für die „RINA“.

FOTO: RINA

Die Liebe zur Heimat sei der wichtigste Beweggrund für seine Entscheidung, aber er möchte auch ein Vorbild für die Jugendlichen sein, um sie zum Wehrdienst zu motivieren. Er sei körperlich und geistig absolut bereit, Militärstiefel und Uniform anzuziehen und den Wehrdienst zu leisten.

“Meine physischen, psychologischen, mentalen und sexuellen Parameter entsprechen denen eines Dreißigjährigen. In meinem Alter sterben bereits Menschen, manche sind bettlägerig, aber ich möchte beweisen, dass das nichts zu bedeuten hat. Man kann mit 70 plus noch wie ein junger Mensch leben. Ich möchte, dass die jungen Leute meinem Beispiel folgen, ein gesundes Leben führen und sich nicht Wehrdienst melden. Wenn ich es kann, können sie es auch”, sagt der Superman aus Uzice.

FOTO: RINA

Die Antwort des Verteidigungsministeriums steht noch aus. Milovan wäre nicht überrascht, wenn sie negativ ausfiele, aber er habe nicht vor, aufzugeben.

“Ich weiß, dass es in der Verfassung der Republik Serbien keine Klausel gibt, die einen guten und patriotischen Wehrdienst für das eigene Land, für Serbien, verbietet”, sagt der Sportprofessor.