Supermarkt-Beben: Spar schnappt sich 23 Unimarkt-Standorte

Lebensmittelhandel im Umbruch: Während Spar und Unimarkt ihre Geschäftsbeziehungen neu ordnen, prüft die Bundeswettbewerbsbehörde die Auswirkungen auf den Markt.

Der Lebensmitteleinzelhändler Spar übernimmt die Unimarkt-Gruppe mit 23 Standorten in Österreich. Die Übernahme wurde am Montag bekannt gegeben, wie die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mitteilte. Die Transaktion umfasst die Unimarkt Handelsgesellschaft m.b.H. sowie deren Tochtergesellschaften.

Unimarkt betreibt Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark, Salzburg und Burgenland. Zum Unternehmen gehören auch die Marken “Nah&Frisch” und “Land lebt auf”.

Prüfung durch BWB

Die BWB hat nun vier Wochen Zeit, um die Übernahme zu prüfen. Sollten wettbewerbsrechtliche Bedenken bestehen, kann die Behörde eine vertiefte Prüfung einleiten. In diesem Fall würde sich die Prüfphase auf insgesamt sechs Wochen verlängern.

Die Übernahme könnte die Marktposition von Spar im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel weiter stärken.

Spar ist bereits einer der größten Einzelhändler des Landes und würde durch die Integration der Unimarkt-Standorte seine Präsenz besonders in den östlichen Bundesländern ausbauen.

