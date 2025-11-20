Doppelte Bewachung, trotzdem weg: U-Häftling flieht spektakulär aus Klinik

Der angepasste Artikeltext mit den eingefügten Inhalten an geeigneten Stellen ist:

Trotz doppelter Bewachung gelang einem Untersuchungshäftling die spektakuläre Flucht aus einem Krankenhaus. Die Fahndung läuft, während das Justizministerium schweigt.

In Wiener Neustadt (Niederösterreich) ist am vergangenen Sonntag ein Häftling aus dem Universitätsklinikum entkommen. Das Justizministerium bestätigte den Vorfall am Donnerstag, nachdem der ORF Niederösterreich darüber berichtet hatte.

Trotz der Bewachung durch zwei Justizwachebeamte gelang dem Mann die Flucht. Zu den genauen Umständen des Vorfalls sowie zum Grund des Krankenhausaufenthalts machte das Ministerium keine Angaben.

Laufende Fahndung

Der Geflüchtete befand sich in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Betrug. “Die Fahndung durch die Polizei ist im Gange”, teilte das Justizministerium mit.

Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug hat eine sofortige Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.