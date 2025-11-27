Sushi-Diplomatie: Taiwan stellt sich gegen Trump im Asien-Konflikt

Während Trump die japanische Premierministerin öffentlich kritisiert, demonstriert Taiwans Präsident seine Solidarität mit Japan – auf kulinarische Weise.

Während Diskussionen über einen neuen Friedensplan für die Ukraine internationale Aufmerksamkeit erregen, verschärft sich parallel dazu eine Krisensituation in Ostasien. Bei seinem Japan-Besuch Ende Oktober traf der designierte US-Präsident Trump die neue japanische Premierministerin Takaichi, wobei beide offenbar eine gute Gesprächsbasis fanden. Inzwischen kritisiert Trump jedoch die selbsternannte “Eiserne Lady Asiens” öffentlich.

Trump-Takaichi Spannungen

In Taiwan demonstriert Präsident Lai Ching-te unterdessen seine Solidarität mit Japan durch demonstrativen Sushi-Konsum. Auch Taiwans Außenminister Lin Chia-lung bestellte für seine Mitarbeiter Jakobsmuschel-Sashimi und erklärte auf Facebook, dies geschehe “zur Unterstützung Japans”.

In diplomatischen Kreisen wächst zunehmend die Besorgnis, dass Trump in seiner kommenden Amtszeit die Unterstützung für Taiwan aufgeben könnte.