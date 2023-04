Syrischer Flüchtling mit absoluter Mehrheit zum Bürgermeister gewählt

Mit seinen 29 Jahren hat Ryyan Alshebl das erreicht, was für viele andere geradezu unmöglich scheint. Er wurde mit absoluter Mehrheit zum Bürgermeister gewählt.

Nicht nur, dass Ryyan Alshebl mit seinen 29 Jahren schon zum Bürgermeister gewählt wurde. Auch der Umstand, dass er erst seit acht Jahren in Deutschland lebt, macht das ganze umso verblüffender. Denn Alshebl floh 2015 aus dem Südwesten von Syrien nach Deutschland. Ab Juli soll er nun als Bürgermeister von Ostelsheim im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) fungieren. Denn die Gemeinde hat Alshebl mit seinen rund 2.500 Einwohnern mit absoluter Mehrheit gewählt.

Flucht aus Syrien

Alshebl, dessen Eltern beide der drusischen Glaubensgemeinschaft angehören – besuchte die Schule in Syrien und legt erfolgreich seine Matura ab. Seine Mutter ist Gymnasiallehrerin und sein Vater Agraringenieur. Nach der Schule begann Alshebl sein Studium der Bankbetriebslehre. Doch im Alter von 21 Jahren beendet er seine akademische Laufbahn abrupt. Er musste fliehen. Er hatte die Wahl sich „gezwungenermaßen zugunsten einer Kriegspartei im Krieg verheizen zu lassen“ oder zu fliehen.

In Deutschland angekommen, wurde Alshebl erstmals in einer Sammelunterkunft einquatiert. Im der Region Nordschwarzwald erhielt er von der Gemeinde Althengstett die Möglichkeit Deutsch zu lernen und eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu machen. In dieser Ausbildung zählte er zum Besten in seinem Jahrgang. Dadurch erhielt er ein Stipendium im Rahmen der Begabtenförderung.

