Edin Hasanovic, ein Flüchtling aus Zvornik, hat es geschafft: Sein Film „All Quiet on the Western Front“ hat vier Oscars gewonnen und er selbst wurde zum Star in Hollywood!

Der preisgekrönte Film „All Quiet on the Western Front“ mit der Mitwirkung des bosnisch stämmigen Schauspielers Edin Hasanovic als Tjaden Stackfleet hat bei der 95. Ausgabe der renommierten Preisverleihung insgesamt vier Oscars erhalten. Nach der gestrigen Verleihung äußerte sich Hasanovic kurz auf Instagram. „Ich spiele in einem Film, der gerade vier Oscars gewonnen hat. Tschüss!“, sagte er.

Edin Hasanovic erblickte 1992 in Klisa bei Zvornik das Licht der Welt. Zu jener Zeit wurden ungefähr 700 Männer von Mitgliedern der RS-Armee in eine unbestimmte Richtung verschleppt. Über 200 von ihnen gelten bis heute als vermisst oder ihre Überreste werden noch gesucht. Unter ihnen befinden sich auch Edins Vater und seine beiden Brüder. Zusammen mit seiner Mutter Hida floh Edin dank der Unterstützung des Roten Kreuzes nach Deutschland.

Edin verfolgte die Verleihung der Oscars vor dem Fernseher und teilte auf Instagram Szenen der Feierlichkeiten mit Freunden.

Schicksal eines Schauspielers: Vom Flüchtling nach Hollywood

Edin Hasanovic hat es geschafft, sich vom Flüchtling zu einem Hollywood-Star zu entwickeln. Sein Erfolg ist ein Beispiel für viele, die in ähnlichen Situationen stecken. Er hat gezeigt, dass man mit harter Arbeit und dem Glauben an sich selbst alles erreichen kann.