95. Oscar-Verleihung: Liste der Nominierungen 2023

Am Sonntagabend wird im renommierten Dolby Theatre in Los Angeles die 95. Verleihung der Oscars durch die Akademie für Filmkunst und Wissenschaft stattfinden. Bereits am 24. Januar hatte die Akademie die Liste der Nominierungen bekannt gegeben, welche wir Ihnen nun präsentieren möchten.

Die meisten Nominierungen erhielten „Everything Everywhere All At Once“ (11 Nominierungen), gefolgt von „All Quiet on the Western Front“ und „The Banshees of Inisherin“ (jeweils neun Nominierungen) sowie „Elvis“ (acht Nominierungen).

Nominierungen für den besten Film: „Everything Everywhere All at Once“, „The Banshees of Inisherin“, „The Fabelmans“, „Tar“, „Top Gun: Maverick“, „Avatar: The Way of Water“, „Elvis“, „All Quiet on the Western Front“, „Women Talking“ und „Triangle of Sadness“.

Für die beste Regie wurden nominiert: Martin McDonagh („The Banshees of Inisherin“), Daniel Kwan und Daniel Scheinert („Everything Everywhere All at Once“), Steven Spielberg („The Fabelmans“), Todd Field („Tar“) und Ruben Ostlund („Triangle of Sadness“).

Nominierungen für den besten Schauspieler: Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal und Bill Nighy.

Für die beste Schauspielerin wurden nominiert: Cate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams und Michelle Yeoh.

Nominierungen für die beste männliche Nebenrolle: Brian Tyree Henry, Judd Hirsch, Brendan Gleeson, Barry Keoghan und Ke Hui Kwan.

Nominierungen für die beste weibliche Nebenrolle: Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon, Stephanie Hsu und Jamie Lee Curtis.

Nominierungen für den besten ausländischen Film

Nominierungen für den besten ausländischen Film: „All Quiet on the Western Front“ (Deutschland), „Argentina, 1985“ (Argentinien), „Close“ (Belgien), „EO“ (Polen) und „The Quiet Girl“ (Irland).