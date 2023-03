Nikola Jokic bricht 55 Jahre alten Rekord und schreibt NBA-Geschichte

Nikola Jokic hat einen 55 Jahre alten Rekord gebrochen und ist in die Geschichte der NBA eingegangen! Der serbische Basketballspieler hat beim Spiel gegen die Spurs nicht nur einen weiteren Triple-Double erzielt, sondern auch einen Uralt-Rekord von Wilt Chamberlain gebrochen.

Im Spiel der Denver Nuggets gegen San Antonio musste das Team aus Colorado trotz einer beeindruckenden Leistung ihres Superstars Nikola Jokic eine bittere Niederlage hinnehmen. Doch die Enttäuschung konnte die Freude über einen weiteren Meilenstein in der Karriere des serbischen Basketballspielers nicht trüben.

Jokic, der bereits zweimal in Folge zum MVP der NBA gekürt wurde, schrieb erneut Geschichte, als er den 55 Jahre alten Rekord von Wilt Chamberlain brach. Der talentierte Center hat nun in einer einzigen Saison 33 Spiele mit 10 oder mehr Assists auf dem Konto, was ihn zum Spieler mit den meisten Triple-Doubles macht.

Obwohl das Spiel gegen San Antonio in einer Niederlage endete, hat Jokic erneut bewiesen, dass er einer der besten Spieler der NBA ist und seine Legende in der Liga weiter aufbaut.