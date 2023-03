Todestag von Milosevic: Deshalb ist die Familie der Beisetzung ferngeblieben

Am 15. März 2006 wurde der Leichnam des ehemaligen Präsidenten Serbiens und Jugoslawiens Slobodan Milosevic aus Den Haag nach Belgrad gebracht. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Parlament, um ihrem ehemaligen Anführer die letzte Ehre zu erweisen.

Am 11. März 2006 verstarb Slobodan Milosevic, ehemaliger Präsident Serbiens und Jugoslawiens, an einem Herzinfarkt im Haftzentrum des Haager Tribunals. Er war angeklagt wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Kosovo und in Kroatien sowie Völkermord in Bosnien und Herzegowina. Die Überstellung Milosevics nach Den Haag erfolgte in einer streng geheimen Aktion, von der nur wenige Menschen Kenntnis hatten.



Die Auslieferung löste politische Spannungen und Konflikte in Serbien aus. „Wisst ihr, dass heute Vidovdan ist?“, sagte Slobodan Milosevic gegenüber Polizisten, die ihn in Handschellen zum Haager Tribunal brachten.

Aufgrund fehlender Genehmigungen von städtischen und staatlichen Behörden für eine Beerdigung mit staatlichen Ehren in Belgrad für Milosevic und hochrangige Funktionäre der Sozialistischen Partei Serbiens (SPS) wurde er schließlich auf dem Anwesen seiner Ehefrau Mirjana Markovic in Pozarevac beigesetzt. Nach mehrstündigen Abschiedsreden in Belgrad und Pozarevac wurde die Beerdigung bei Einbruch der Dunkelheit durchgeführt.

Abschiedszeremonie in Belgrad

Bei der Beerdigung fand keine religiöse Zeremonie statt. Die engsten Familienmitglieder waren nicht anwesend. Sie gaben an, dass ihnen keine ausreichenden Sicherheitsgarantien geboten wurden. Milosevics Ehefrau, Mirjana Markovic, verließ das Land am 23. Februar 2003, während sein Sohn Marko das Land unmittelbar nach Milosevics Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen am 5. Oktober 2000 verließ.

Der Beerdigung wohnten die höchsten Funktionäre der SPS bei, mit Ausnahme des späteren Präsidenten Ivica Dacic und Tomislav Nikolic.