Miss Kroatien Ivana Knöll kuschelt mit diesem US-Sänger (FOTO)

Die äußerst freizügigen und provokanten Auftritte von Ivana Knoll hatten bereits in Katar für Wirbel gesorgt. Jetzt raubt die ehemalige kroatische Miss den US-Stars den Atem. Bei einem US-Star stieg sie sogar nach einer Party von Leonardo DiCaprio ins Auto.

Nach einer Feier im „Papi Steak“-Restaurant in Miami wurde der Oscar-Gewinner und Hollywood-Schauspieler Jamie Foxx mit Beifahrerin Ivana Knöll gesichtet. Was in den späten Stunden passierte, blieb unklar.

Ivana hatte sich bei der Party von US-Schauspieler Leonardo DiCaprio den kanadischen Sänger und Rapper Drake kurz zum Kuscheln genommen. Sie machte sogar ein Foto, welches sie auf Instagram veröffentlichte. Anschließend stieg sie in das Auto von Jamie Foxx ein und cruiste davon.