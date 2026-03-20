Tabaksteuer: Diese Produkte werden jetzt deutlich teurer!

Rauchen wird teurer – und das gleich mehrfach. Wer zu E-Zigaretten oder Nikotinbeuteln greift, spürt die nächste Preisrunde bereits ab April.

Binnen eines einzigen Jahres haben sich Zigaretten um rund zehn Prozent verteuert – doch damit ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Für Februar 2027 und 2028 sind bereits weitere Steuererhöhungen auf E-Zigaretten und Nikotinbeutel gesetzlich festgeschrieben. Auch herkömmliche Zigaretten sowie erhitzter Tabak werden bis 2028 schrittweise stärker besteuert.

Der Fiskus erwartet durch die Einbeziehung dieser Produktgruppen bis 2029 Mehreinnahmen in der Größenordnung von rund 500 Millionen Euro.

Steuern steigen weiter

Bereits ab dem 1. April werden E-Zigaretten und Nikotinbeutel, sogenannte Pouches, merklich teurer. Hintergrund ist die Einbeziehung beider Produktkategorien in die Tabaksteuer, die künftig mengenabhängig berechnet wird und voraussichtlich rund zehn Prozent des bisherigen Nettopreises ausmachen dürfte. Angesichts dieser Mehrbelastung ist davon auszugehen, dass die Hersteller ihre Verkaufspreise entsprechend anpassen werden.

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Die Maßnahme verfolgt erklärtermaßen das Ziel, den Konsum von Nikotinprodukten zu senken.

Handel eingeschränkt

Für Konsumenten gängiger Marken wie Thunder oder Zyn bedeutet das konkret: Pro Packung Nikotinbeutel sind künftig rund 50 Cent mehr zu bezahlen. Darüber hinaus greift ab April eine Vertriebsregelung, die den Verkauf dieser Produkte auf Tabaktrafiken sowie speziell lizenzierte Händler beschränkt, da Nikotinbeutel in das österreichische Tabakmonopol aufgenommen werden.

Der bislang weitgehend unregulierte Onlinehandel mit Pouches wird durch diese Neuregelung erheblich eingeschränkt.