Tanja Savic erlaubt ihrem Ex-Mann nicht, seine Söhne zu sehen: wegen seinen „Schlampen“

Nachdem die berühmte Folksängerin Tanja Savic erfahren hat, dass ihr Ex-Mann Dusan Jovancevic eine neue Freundin hat, beschließt sie, ihren Kindern den Besuch bei ihm zu verbieten.

Wie ein Balkan-Medium berichtet, ist Tanja noch wütender auf Jovancevic, weil er sie kürzlich nicht treffen und ihr nicht mit den Dokumenten für die Kinder helfen wollte, die von ihrer Schule angefordert wurden. Die Sängerin brauchte nämlich Informationen über ihre Söhne Maksim und Djordje, doch ihr Vater Jovancevic wollte nichts zuschicken. Die Schule bat sie um ihre Geburtsurkunde auf Englisch, da sie dort geboren wurden und Jovancevic wollte sich gar nicht melden.

Tanja hat durch ihre Söhne erfahren, dass Jovancevic seit einiger Zeit eine andere Frau hat, dass sie glücklich sind und dass sie bei ihm eingezogen ist. Die Eitelkeit überwältigte sie, also sagte sie ihm, dass die letzte Nachricht, die er von ihr erhalten wird, von den Kindern handelte und dass er sie nicht wiedersehen würde: „Wenn du den Kindern helfen musst, bist du nicht da und antwortest nicht. Sie werden nie wieder zu dir kommen! Ich möchte nicht, dass sie deine Schlampen in der Wohnung sehen.“

Eine Quelle sagte gegenüber dem Balkan-Medium, dass Savic versuchte, die Kommunikation und Beziehung zu Jovancevic zu verbessern, aber es funktionierte nicht.

„Meine Söhne sprechen mit ihm und ich habe wirklich kein Problem damit, dass das so bleibt. Das ist ihr Vater, er wird es immer sein und sie müssen in Kontakt bleiben. Ich würde einfach gerne mit ihm in Verbindung treten, aber es ist seine Entscheidung, dass er es nicht will. Ich weiß nicht aus welchem ​​Grund. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen, aber ich habe nie eine Antwort bekommen“, sagte die Folksängerin kürzlich gegenüber Balkan-Medien.