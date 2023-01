Tanja Savic: „Ich werde ein Hochzeitskleid sicher nicht bald tragen“ (VIDEO)

Sängerin Tanja Savic verbringt die Weihnachtsferien mit ihren Söhnen in Smederevo, denen sie die serbische Tradition und Bräuche beibringt.

In einem Interview mit dem Medium Blic enthüllte dieser Folkstar, dass Feiertage nur der Familie vorbehalten sind.

„Weihnachten steht vor der Tür und wir sind an diesem Tag gerne zusammen. Kinder lieben die festliche Atmosphäre und die unverzichtbare Dekoration des Weihnachtsbaums. Ich habe mich sehr gefreut, als ich vor ein paar Tagen von der Reise zurückkam“, sagte Savic.

Die Sängerin erinnerte sich auch daran, wie sie früher die Feiertage mit ihrer Familie verbracht hatte. Ihr Vater brachte den traditionellen Weihnachtsbaum ins Haus und ihre Mutter Weizen. „Natürlich gab es auch traditionelles Weihnachtsessen. Das sind schöne Momente, die in Erinnerung bleiben“, fügte sie hinzu.

Obwohl sich viele dafür interessieren, ob sie allein ist und wen sie um Mitternacht zum Neujahr küsst, sagte die Sängerin, dass keine bessere Hälfte in Sicht ist und sie die Feiertage mit ihren Söhnen und ihrer Schwester verbringen wird.

„Bisher gibt es nichts Neues im Liebesleben“, verriet Savic. Auf die Frage, ob wir sie noch einmal im Hochzeitskleid sehen werden, sagte sie mit einem Lächeln: „Naja, das wird sicher nicht so bald passieren, was nicht bedeutet, dass ich aufgehört habe, an die Liebe zu glauben.”

Schließlich erzählte sie, wie 2022 für sie war und was sie sich für das nächste Jahr wünscht.

„Das Jahr war außergewöhnlich für mich, es tut mir nur leid, dass es so schnell vergangen ist. Ich hatte dieses Jahr wirklich viele schönen Momente. Ich habe eine schöne Zeit mit den Kindern verbracht und hatte auch viele Auftritte und Konzerte. Allerdings habe ich es geschafft, mir neben all meinen Verpflichtungen Zeit für Freunde und Familie zu nehmen. Weniger schön war, dass ich diesen Sommer eine Erkältung hatte und es so schlimm wurde, dass sie fast zwei Monate dauerte“, sagte die Sängerin und fuhr fort: „Natürlich habe ich auch viele unerfüllte Wünsche. Es soll im nächsten Jahr ein neues Album entstehen und ein größeres Solokonzert geben.”