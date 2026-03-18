Tanzender Roboter randaliert in Asia-Lokal – Mitarbeiter versuchen ihn stoppen (VIDEO)

Ein Tanzroboter, eine falsche Taste – und plötzlich fliegen Essstäbchen durch ein Hotpot-Restaurant in Kalifornien.

In einem Haidilao-Hotpot-Restaurant in Cupertino, Kalifornien, sorgte ein Serviceroboter für einen unfreiwillig komischen Zwischenfall. In der Filiale der chinesischen Kette am Stevens Creek Boulevard geriet der Roboter während einer Begrüßungsvorführung außer Kontrolle – ausgelöst, weil jemand versehentlich einen intensiveren Tanzmodus aktiviert hatte.

Roboter außer Kontrolle

Der Roboter, erkennbar an seiner gelben Schürze mit dem Aufdruck „I’m good“, kam einem Tisch gefährlich nahe. Geschirr und Essstäbchen krachten zu Boden, als er wild gestikulierend um sich schlug. Das Restaurantpersonal reagierte sofort: Ein Mitarbeiter versuchte, den Roboter von hinten zu greifen und gleichzeitig die Steuerungs-App zu bedienen – während die Maschine mit saucenverschmierten Armen weiter herumfuchtelte.

Zwei weitere Kollegen eilten zur Hilfe, alle drei mussten sich wiederholt ducken, um den Schlägen auszuweichen. Auf dem kursierenden Video ist ein lauter Knall zu hören – laut einer Mitarbeiterin des Restaurants handelte es sich dabei jedoch lediglich um verschüttete Sauce, ernsthaft verletzt oder beschädigt wurde nichts.

Betrieb wieder normal

Die Angestellte erklärte, der ferngesteuerte Roboter sei für Unterhaltungszwecke konzipiert: Er tanzt, begrüßt Gäste und führt einfache Gesten aus – etwa ein Herz mit den Händen formen, High-Fives geben oder Hände schütteln. Zum Servieren von Speisen werde er nicht eingesetzt. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder reibungslos; der Roboter steht nun am Eingang und empfängt Gäste, die zu ihrem Essen ein bisschen Unterhaltung suchen.

Haidilao selbst hat sich zu dem Vorfall bislang nicht geäußert. Das chinesische Unternehmen gilt als weltgrößte Hotpot-Kette und betreibt weltweit Dutzende Filialen – darunter zwei in der San Francisco Bay Area.