Zeuge wird zum Helden: Katalysator-Diebe in Simmering geschnappt

Ein Winkelschleifer in der Nacht, ein aufmerksamer Zeuge – und plötzlich endet eine Diebstahlserie mit drei Festnahmen in Wien-Simmering.

In Wien-Simmering ist der Polizei in der Nacht auf Dienstag ein Fahndungserfolg gelungen: Drei Männer, die einen Katalysator von einem geparkten Fahrzeug stehlen wollten, wurden noch in Tatortnähe festgenommen. Möglich gemacht hatte dies ein aufmerksamer Zeuge, der das Trio beim Einsatz eines Winkelschleifers an dem Wagen beobachtete, die Situation filmte und umgehend die Polizei verständigte.

Obwohl die Täter zunächst flüchten konnten, wurde ihr Fahrzeug im Rahmen einer Sofortfahndung kurz darauf gestoppt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Geländewagens stießen die Beamten auf den Winkelschleifer, einen Wagenheber, drei bereits ausgebaute Katalysatoren sowie Arbeitshandschuhe. Die drei slowakischen Staatsbürger im Alter von 21, 24 und 25 Jahren räumten den Diebstahl ein und gestanden darüber hinaus weitere gleichartige Taten, die sie zuvor in Österreich begangen hatten.

Begehrtes Diebesgut

Die Ermittlungen wurden von der Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes übernommen. Gegen die Festgenommenen wurde Anzeige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung erstattet; sie wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.

Wie die Polizei erläutert, sind Katalysatoren unter Kriminellen aus mehreren Gründen ein begehrtes Diebesgut: Der Ausbau geht rasch vonstatten – bei älteren Fahrzeugen soll er in wenigen Minuten erledigt sein – und die Bauteile enthalten wertvolle Edelmetalle wie Palladium, Platin und Rhodium. Besonders Rhodium erzielt auf dem Markt außergewöhnlich hohe Preise und ist mehr als doppelt so wertvoll wie dieselbe Menge einer 750er-Goldlegierung. Das macht Katalysatoren auch als Recyclingmaterial attraktiv.

Für die Betroffenen solcher Diebstähle hingegen sind die finanziellen Folgen erheblich:

Die Kosten für einen Ersatz belaufen sich in der Regel auf mehrere tausend Euro.