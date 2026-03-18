Bonnie Blue nach Sex-Show vor Botschaft angeklagt

Bali, London, Botschaft – Bonnie Blue sammelt Schlagzeilen wie andere Stempel im Reisepass. Jetzt folgt die Anklage.

Für die Pornodarstellerin Bonnie Blue (26) reißen die Schlagzeilen nicht ab. Nachdem die Britin zuletzt mit ihrer sogenannten „Zucht-Mission“ – ungeschütztem Sex mit angeblich 400 Männern – und einem darauffolgenden positiven Schwangerschaftstest für Aufsehen gesorgt hatte, erreichte sie zu Beginn dieser Woche ein weiteres brisantes Schriftstück: eine formelle Anklageschrift.

Konkret wird ihr ein Vorfall vom 15. Dezember des vergangenen Jahres zur Last gelegt. Damals hatte sich die 26-Jährige vor der indonesischen Botschaft in London mit einer Gruppe maskierter Männer aufgestellt und dort eine sexuelle Handlung vorgetäuscht – während sie die indonesische Flagge schwenkte. Dabei erklärte sie: „Ja, ich wurde auf Bali verhaftet, weil ich … “ – und ahmte die entsprechende Handlung nach. „Deshalb bin ich zur Botschaft gekommen – damit sie es sich persönlich ansehen.“

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Londoner Anklage

Wie ein Sprecher der Metropolitan Police gegenüber LADBible bestätigte, wird gegen Blue – bürgerlicher Name Tia Billinger – wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. „Tia Billinger, 26 Jahre alt (geboren am 14. Mai 1999), aus Draycott in Derbyshire, wurde am Montag, dem 16. März, per Post angeklagt“, so der Polizeisprecher weiter. Ende April muss sich die durch ihre provokanten Auftritte bekannte Blondine vor dem Westminster Magistrates‘ Court in London verantworten.

Vorfall auf Bali

Den Hintergrund bildet ihre Festnahme im Dezember auf Bali. Indonesische Behörden hatten damals Dreharbeiten in einem Studio auf der Ferieninsel gestoppt und ihr vorgeworfen, gemeinsam mit Dutzenden Männern pornografisches Material produziert zu haben. In dem anschließenden Gerichtsverfahren wurde Blue freigesprochen. Nach Begleichung einer Geldstrafe von umgerechnet knapp elf Euro wurde sie des Landes verwiesen – und darf Indonesien für die nächsten zehn Jahre nicht mehr betreten.

Sollte Blue in London schuldig gesprochen werden, drohen ihr bis zu sechs Monate Haft.